Nasz szkoleniowiec cały czas powtarza, że te sześć porażek z rzędu to było coś szczególnego, bo tylko raz przegraliśmy u siebie i to z mistrzami Polski Unią Leszno, a dalej to były same wyjazdy.

- Wiedziałem, że musimy ten bardzo ciężki moment, który wytworzył się przez akurat taki terminarz, przetrzymać i skupić się na zadaniach w domu, gdzie mieliśmy się ścigać kilka razy z rzędu - opowiadał trener Chomski. - Najtrudniej było wrócić i przełamać złą passę. Dzień po dniu ograć silne ekipy z Lublina i Częstochowy. Dalej z każdym meczem było już łatwiej, bo odbudowaliśmy się, zyskiwaliśmy na jakości. Okazało się, że w sześciu pojedynkach nie potknęliśmy się, a do tego doszedł walkower na naszą korzyść w Częstochowie. Najnowsza zdobycz to zwycięstwo za trzy punkty w jak zwykle prestiżowych, lubuskich derbach. Mecz w deszczu, który mógł się potoczyć do końca, dzięki wielkiej pracy toromistrza, świetnie przygotowanej na takie warunki nawierzchni. Od razu dodam, że to nie był nasz typowy, domowy tor. Tak jednak urośliśmy w siłę, że dzięki znów dobrej komunikacji, pojechaliśmy świetnie jako zespół. Ze spotkania z Falubazem zapamiętam doping całego stadionu. Chcę, żeby kibice wiedzieli, że zawodnicy to słyszą, takie coś porywa zespół. Dla nich chciałbym, żebyśmy mocno powalczyli we Wrocławiu i przedłużyli ten sezon o mecze fazy play-off.