Premierą „Gwałtu, co się dzieje!” Aleksandra Fredry w sobotę 5 września Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie rozpoczyna nowy sezon artystyczny. Pierwotnie premiera planowana była na 7 marca, jednak dwa dni wcześniej teatry w Lubuskiem zostały zamknięte ze względu na pandemię.

- "Gwałtu, co się dzieje!" to klasyczna komedia z elementami groteski, dzieło raczej nie głębokie, choć paradoksalnie dotykające ważnego również dzisiaj tematu: relacji społecznych we współczesnym świecie - mówi Jacek Głomb.