Projekty złożone przez miasto spotkały się z uznaniem władz województwa, a kwota dofinansowania decyzją zarządu województwa lubuskiego została zwiększona.

Unijne wsparcie na renowację parków Wiosny Ludów i Kopernika przekroczy 4,6 mln zł. Umowę w tej sprawie w ogrodzie parku Wiosny Ludów podpisali prezydent Jacek Wójcicki i wicemarszałek Marcin Jabłoński.

- Cieszę się, że pieniądze ze środków unijnych służą realizacji powiązanych ze sobą inwestycji. Tuż obok znajduje się przecież willa Jaehnego, która odzyska blask, a dzięki środkom unijnym powstanie centrum otoczenia biznesu. Teraz, dzięki środkom unijnym, które przyznaliśmy, wypięknieje park Wiosny Ludów. Dzięki temu tworzy się efekt synergii i powstanie niezwykle atrakcyjna przestrzeń miejska - mówił wicemarszałek Marcin Jabłoński. Stwierdził, że renowacja to ambitne zamierzenie, które doprowadzi do upiększenia tego miejsca w zgodzie z normami środowiskowymi, klimatycznymi. - Cieszę się, że projekty Gorzowa w ostatnim czasie często znajdują się na umowach, które podpisujemy - dodał.

Dziękując za pozytywny odzew i unijne wsparcie, prezydent Jacek Wójcicki również przypomniał, że renowacja parku Wiosny Ludów to jeden z elementów rewitalizacji gorzowskiego śródmieścia. - Dzięki wsparciu zarządu województwa i funduszom unijnym mamy w Gorzowie piękną kumulację. Za chwilę zostanie odremontowana willa Jaehnego, za chwilę będziemy mieli przepiękny nasz Central Park, czyli park Róż. W niedalekiej okolicy kończy się przebudowa ulicy Sikorskiego, z drugiej strony parku trwa przebudowa ulicy Chrobrego. Gruntownie zmieniamy oblicze naszego miasta - powiedział prezydent Jacek Wójcicki.

Zgodnie z umową na renowację parku Wiosny Ludów i parku Kopernika miasto otrzyma ponad 4,6 mln zł unijnego wsparcia. Renowacja parku Kopernika właśnie trwa, kolejny przetarg na renowację parku Wiosny Ludów powinien zostać rozstrzygnięty jesienią.

Pierwszy przetarg odbył się w maju, ale firmy złożyły znacznie droższe oferty, niż miasto zakładało w swoim budżecie. W sytuacji, kiedy miasto musi walczyć w problemami spowodowanymi pandemią, z niższymi wpływami do budżetu z podatków, ze skutkami spodziewanego kryzysu, zdecydowano o ogłoszeniu kolejnego przetargu.

Czy tym razem pójdzie po myśli władz miasta? To się okaże 9 września, kiedy zaplanowano otwarcie ofert.

Przypomnijmy, że założenia tej rewitalizacji były wypracowywane m.in. przez architektów z Pronobis Studio podczas studyjnych spotkań i spacerów z mieszkańcami. Już w zeszłym roku były prowadzone inwestycje ogrodnicze: nowe nasadzenia, rekultywacja trawników, powstał też na wyspie domek dla ptaków.

Teraz przebudowane mają być alejki, a mostek od strony ul. Strzeleckiej zostanie wyremontowany. Na nowo zbudowane zostaną schody od strony ronda, które mają być wyposażone w siedziska i balustradę pośrodku. Nowe będą ławki i kosze na śmieci w całym parku, a w ogrodzie różanym ma stanąć 16 drewnianych białych ławek w stylu angielskim. Będą tam też dwie bujane ławki, a ogród różany będzie wieńczyć duża pergola. Dwie mniejsze będą zdobić wejścia do różanki. Przebudowana zostanie fontanna, a na koniec w ogrodzie umieszczone zostaną tabliczki informacyjne o posadzonych gatunkach róż. Staw miał być odmulony i oczyszczony, a wschodnie i zachodnie zejścia do wody zostaną rozebrane. Zamiast nich zbudowane będą tarasy. Obecna toaleta zniknie, a zamiast niej zbudowana zostanie nowa. Z ciekawostek: w parku stanie budka bookcrossingowa, czyli do wymiany książek.