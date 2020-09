„Bezpieczeństwo uczestniczących w rozgrywkach to najwyższy priorytet, dlatego sytuacja epidemiologiczna jest oceniana praktycznie codziennie i mogą być wprowadzane korekty wcześniej założonego planu rozgrywek klubowych. Duży wpływ na rywalizację mają lokalne ograniczenia co do podróży i obostrzeń związanych z koronawirusem” - poinformowali organizatorzy europejskich zmagań koszykarskich.

Nas najbardziej interesuje, co stanie się z rywalizacją w EuroCupie, gdzie zostały zgłoszone gorzowskie koszykarki. Po losowaniu trafiły do grupy D. Nasze rywalki to PBC MBA Moskwa (Rosja), KP Brno (Czechy) oraz Birevim Elazig il Ozel Idare (Turcja).