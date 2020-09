Punkt pobierania wymazów w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dla osób zgłaszających się do hospitalizacji, osób wyjeżdżających do sanatoriów oraz studentów w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. został przeniesiony z namiotu przy szpitalu do byłego punktu krwiodawstwa, obok budynku rehabilitacji przy ul. Dekerta.

Nowy punkt poboru wymazów na koronawirusa Fot. Materiały prasowe WSzW

- Warunki pogodowe są coraz mniej korzystne, a my chcemy zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno naszych pacjentów jak i personelu medycznego – wyjaśnia Jerzy Ostrouch, prezes gorzowskiej lecznicy. - Namiot był rozwiązaniem tymczasowym. Budynek po Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa od miesięcy stał pusty, teraz znów będzie służył pacjentom.