Właściwie każdy mecz PGE Ekstraligi, do końca sezonu zasadniczego, będzie już bardzo ważny. Przed przeniesionymi z niedzieli na środowy wieczór lubuskimi derbami, żużlowcy Stali Gorzów marzą o pełnej puli, czyli o wygranej za 3 pkt. Zielonogórzanie, aby strasznie nie skomplikować sobie życia, muszą zabrać do domu choć punkt bonusowy (pierwszy mecz wygrał Falubaz 50:40).

Ciekawe, jaki faktyczny plan na środę ma pogoda, bo prognozy nie są zbyt dobre, znów widać w nich dużo deszczu, także w porze meczu. Na szczęście nie wszystkie przewidywania się sprawdzają. Na razie nic się nie zmienia: startujemy na „Jancarzu” o godz. 20.30. Wcześniej rozpocznie się inny, bardzo istotny dla ostatecznego układu tabeli pojedynek GKM Grudziądz - Sparta Wrocław.

Ekipa Falubazu robiła sobie żarty z tych, którzy zatrudniali „gości”, a w końcu mają w swojej kadrze kolejnych dwóch takich zawodników, naprawdę przyzwoitych. Do Rosjanina Wiktora Kułakowa z Apatora Toruń dołączył Australijczyk Rohan Tungate z Orła Łódź.

- Nie zmieniłem swojego zdania, że czegoś takiego nie powinno być w lidze, ale jeśli inni z tego przepisu korzystają, to my też - powiedział trener Falubazu Piotr Żyto. - W środę do Gorzowa zabieramy Kułakowa.

Nie żyje Jerzy Szczakiel

We wtorek nadeszła bardzo smutna wiadomość. Po walce z ciężką chorobą, w wieku 71 lat, zmarł Jerzy Szczakiel. Pierwszy polski indywidualny mistrz świata na żużlu, przez całą karierę związany z Kolejarzem Opole. Złoty medal wywalczył w 1973 r. Po nim tej sztuki dokonali tylko Tomasz Gollob w 2010 r. i Bartosz Zmarzlik w 2019 r.

- Żużel jest jak gra w totolotka. Jeden cieszy się, że pięć razy trafił piątkę, a drugi śmieje mu się w twarz, bo on ma szóstkę. Ten drugi to ja - mówił Szczakiel.

Jak Jerzy Szczakiel zdobywał mistrzostwo świata. Historia prawdziwa

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - SM SOLAR FALUBAZ ZIELONA GÓRA

Środa, 2 września, godz. 20.30. Stadion im. Edwarda Jancarza w Gorzowie. Transmisja w nSport+.

FALUBAZ: 1. Antonio Lindback, 2. Martin Vaculik, 3. Michael Jepsen Jensen, 4. Piotr Protasiewicz, 5. Patryk Dudek, 6. Norbert Krakowiak, 7. Mateusz Tonder.

STAL: 9. Szymon Woźniak, 10. Bartosz Zmarzlik, 11. Krzysztof Kasprzak, 12. Anders Thomsen, 13. Niels Kristian Iversen, 14. Wiktor Jasiński, 15. Rafał Karczmarz.

WYNIKI I PROGRAM 12. KOLEJKI:

poniedziałek, 31 sierpnia

Fogo Unia Leszno - PGG ROW Rybnik 65:25 (bonus dla Unii)

Motor Lublin - Eltrox Włókniarz Częstochowa 39:51 (bonus dla Włókniarza)

środa, 2 września

godz. 18, nSport+ MrGarden GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław

godz. 20.30, nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - RM Solar Falubaz Zielona Góra

1. Fogo Unia Leszno 12 25 +158

2. RM Solar Falubaz Zielona Góra 11 17 +39

3. Eltrox Włókniarz Częstochowa 12 16 +16

4. Motor Lublin 12 16 +44

5. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 12 15 +50

6. Betard Sparta Wrocław 11 14 +18

7. MrGarden GKM Grudziądz 12 8 -86

8. PGG ROW Rybnik 12 2 -239

Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5-7 zostają w lidze.

PROGRAM 13. KOLEJKI:

piątek, 4 września

godz. 18, Eleven Sports MrGarden GKM Grudziądz - Motor Lublin

godz. 20.30, Eleven Sports Eltrox Włókniarz Częstochowa - PGG ROW Rybnik

niedziela, 6 września

godz. 16.30, nSport+ Betard Sparta Wrocław - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

godz. 19.15, nSport+ RM Solar Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno

PROGRAM 14. KOLEJKI:

poniedziałek, 24 sierpnia

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - MrGarden GKM Grudziądz 57:33 (bonus dla Stali)

niedziela, 13 września

godz. 16.30, nSport+ Fogo Unia Leszno - Eltrox Włókniarz Częstochowa

godz. 19.15, nSport+ Motor Lublin - RM Solar Falubaz Zielona Góra

poniedziałek, 14 września

godz. 20.30, Eleven Sports PGG ROW Rybnik - Betard Sparta Wrocław

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.