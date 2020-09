Gorzowski szpital rozpoczął kampanię społeczno-edukacyjną pt. „Koronawirus jest śmiertelny. Zachowuj się bezpiecznie”. Do końca września będzie przypominać właściwe zasady postępowania w czasie pandemii, by ograniczyć liczbę zachorowań na COVID-19.

Między innymi o tym mówił dr n. med. Paweł Grzesiowski podczas wideokonferencji zorganizowanej przez lecznicę, która inaugurowała kampanię.

Dr Grzesiowski jest znanym ekspertem profilaktyki i terapii zakażeń ze Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, pediatrą, naukowcem i nauczycielem akademickim.

Kampania informacyjna jest potrzebna, bo po pierwszych miesiącach dyscypliny, kiedy naprawdę większość stosowała się do rygorów sanitarnych i były one egzekwowane, nastąpiło pewne rozluźnienie. Co więcej, wiele osób kwestionuje ich potrzebę.

- Opór społeczny rodzi się, gdy nie ma konsekwentnego przekazu naukowców czy władz. Kiedy najpierw mówi się, że mają być maski w parkach, a potem nie itd. Bardzo dużo osób kontestuje skuteczność środków ochrony, bo zwyczajnie nie rozumie, jak się wirus przenosi. Mamy mnóstwo akcji, a mało wiedzy. Akcja „Zostań w domu” była fantastyczna, ale nikt nie powiedział, dlaczego mamy zostać w domu. Co z tego wynikło. A zostajemy w domu, bo nie ma jak się w domu zarazić, tam wirus nie przyjdzie, jestem w bezpiecznym miejscu. To samo dotyczy maseczek, środków ochrony. Niezmiernie ważny jest więc jednolity przekaz i informacja: dlaczego. Powtarzanie przez osoby kompetentne potwierdzonych informacji. Jak będziemy mówić jednym głosem, to ludzie w to uwierzą – mówi dr Grzesiowski.

Choroba pełna sprzeczności

Zdaniem naukowca zrozumienie tego fenomenu, jak przebiega COVID-19 jest istotne, bo część osób postrzega tego wirusa wyłącznie jako chorobę lekką albo wręcz bezobjawową, a inni jako coś tak bardzo groźnego, że zabija. Efekt jest taki, że część ludzi żyje w świecie sprzeczności i nie wie, komu wierzyć.

Tę chorobę rzeczywiście charakteryzują duże sprzeczności. Chorują ludzi młodzi i faktycznie większość przechodzi ją lekko. Natomiast w grupie powyżej 50. roku życia są poważne objawy zapalenia płuc i ciężkie wielonarządowe powikłania.

- Z jednej strony mamy bezobjawowy przebieg, z drugiej strony śmiertelny. Dzieci przechodzą bezobjawowo, ale przecież zarażają. Z jednej strony mamy powiaty, gdzie w ogóle nie było zachorowań, z drugiej są jednak powiaty, gdzie jest powyżej 12-15 na 10 tysięcy mieszkańców.

Są też kraje o o wysokiej umieralności, jak Belgia, gdzie jest ponad 800 przypadków na milion mieszkańców, i takie jak Grecja czy choćby Polska, gdzie tych przypadków jest 50 – opowiada dr Paweł Grzesiowski.

Te sprzeczności powodują, że jedni mogą zagrożenie lekceważyć, innych może paraliżować strach.

Jest czego się obawiać, bo koronawirus może być śmiertelny. Kiedy mija już okres zakażenia górnych dróg oddechowych, rozwija się ciężkie zapalenie płuc i w trzeciej fazie dochodzi do wielonarządowej odpowiedzi zapalnej, która uszkadza mózg, płuca, nerki, wątrobę. Skuteczność leczenia na wczesnym etapie może poprawić stosowanie odpowiednich leków, jak deksametazon czy surowica ozdrowieńców. - Jeśli chodzi o szczepionki, to sytuacja jest dość trudna. Wszyscy oczekują, że szczepionki będą szybko, ale nadmierne przyspieszanie procesów badawczych jest niebezpieczne, skutkuje pogorszeniem jakości i bezpieczeństwa. Musimy więc czekać cierpliwie, aż będą skuteczne szczepionki, wtedy będziemy wiedzieć, komu je podawać, czy będą odpłatne, obowiązkowe. Ale dziś to dywagacje przedwczesne, dopóki nie znamy preparatów i ich właściwości – mówi naukowiec.

Problemy u ozdrowieńców

Oprócz choroby wywołanej koronawirusem pojawia się też bardzo poważny problem „zespołu pokowidowego”, czyli odległych ciężkich powikłań.

Skutki choroby mogą być więc bezpośrednie, kiedy np. zaraz po chorobie ktoś może mieć wyłączone pół płuca, bo doszło do martwicy, zwłóknienia. Ale konsekwencje zakażenia mogą powoli narastać, również u osób, które nie miały ciężkiego przebiegu COVID-19. - Trzeba przygotować się na leczenie osób, które mają zespół pokowidowy, uszkodzenia wielonarządowe, najczęściej narządów endokrynnych, immunologicznych i te objawy, które przypominają nieco objawy poboreliozowe, czyli odległe przewlekłe uszkodzenie wielu układów – przestrzega dr Grzesiowski. Jak to rozpoznać? - Objawów jest mnóstwo i dlatego ta choroba jest tak trudna do zdefiniowania. Jedni mają bóle mięśniowe, cierpią na bezsenność, zaburzenia koncentracji, zespół przewlekłego zmęczenia, ale też może dojść do uszkodzenia serca, jelit. W wyniku tego hiperzapalenia mamy więc szeroką gamę uszkodzeń wielu narządów. Jeśli byłeś zdrowy przed COVID-19, a po przejściu choroby masz jakieś przewlekłe problemy, to znak, że może doszło do powikłań – tłumaczy.

Według brytyjskich danych ten problem może dotyczyć obecnie nawet 60 tys. osób. A to oznacza 10 proc. wszystkich ozdrowieńców. - To wyzwanie dla wieloprofilowej opieki specjalistycznej. Brakuje nam wiedzy i świadomości pacjentów. Te dolegliwości pojawiają się bowiem po wielu tygodniach – dodaje.

Zbudowaliśmy tamę, otworzyliśmy śluzy

O tym trzeba pamiętać, dbając o swoje bezpieczeństwo. Bo pandemia na świecie i w Polsce absolutnie nie wygasa. Jest zarejestrowanych oficjalnie 24 mln przypadków i 823 tys. zgonów. Na tle innych chorób jak grypa, malaria, HIV od początku roku to COVID-19 jest najczęstszą przyczyną zgonów. Oczywiście to się rozwija nierównomiernie. Nie wszędzie jest tak jak w Ameryce Południowej i Północnej. Dominują jednak przeciętne wartości, z wyjątkiem Malty, Hiszpanii czy Luksemburga.

- Mamy w Polsce powrót pierwszej fali epidemii. Dlatego ważne jest dystansowanie, noszenie masek, dezynfekcja rąk. Nie ma innej metody na przerwanie transmisji wirusa.

Ludzie są trochę zmęczeni. Były też sygnały, że poradziliśmy sobie z epidemią i było rzeczywiście mniej tych zakażeń. Ale odpuszczenie zasad sanitarnych spowodowało, że dziś mamy gorszą sytuację niż w marcu – stwierdza dr Grzesiowski. - Wtedy wszyscy bali się jednak po równo. A teraz mamy grupę ludzi, którzy nie boją się wirusa, szerzą antywiedzę, antynaukę, krytykują ekspertów. To bardzo niepokojące i jeśli nie będzie odpowiedzi w postaci rzetelnej wiedzy, informacji i konsekwentnych decyzji władz, to zjawisko będzie narastać.

Co to znaczy powrót pierwszej fali pandemii? Już raz przecież ogłoszono, że poradziliśmy sobie z koronawirusem, a mówiło się o spodziewanej drugiej fali. Dr Grzesiowski porównuje sytuację do zbudowania tamy. - Zatrzymaliśmy pierwszą falę lockdownem w marcu. To tak jakbyśmy wybudowali tamę. Ona zatrzymała wirusa, ale teraz otworzyliśmy śluzy i zaczynamy widzieć zakażenia. Ta pierwsza fala się nie zakończyła, bo musi przejść przez cały kraj tak, że zakazi 20-30 proc. lub więcej ludzi. Obecnie objęła może 5 proc. ludności – wyjaśnia.

A sytuacja może się jeszcze pogorszyć, bo prognozy matematyków i fizyków są niekorzystne. Od początku lipca mieliśmy dwa miesiące permanentnych wzrostów liczby zachorowań. To skutek sytuacji przedwyborczej, poluzowania rygorów, większej mobilności ludzi i wakacyjnych wyjazdów.

Dzienne przyrosty zakażonych są cały czas wysokie, wyższe od tych, które były w marcu, kwietniu i maju. Najwięcej zachorowań jest dziś na Śląsku, Mazowszu, w Małopolsce, Wielkopolsce, w Łódzkiem czy na Dolnym Śląsku. Ale to może się szybko zmienić, bo szybko wzrasta ich liczba na Pomorzu, a za chwilę może do tej czołówki dojść Podkarpacie. A Lubuskie? Dotąd plasuje się wśród najbezpieczniejszych regionów. - Na sytuację w Lubuskiem wpłynęło wiele czynników, z całą pewnością liczba mieszkańców ma znaczenie, zagęszczenie ludności, dużych miast z przemysłem itp. Ale Lubuskie nie jest wyjątkiem, bo również mniej dotknęła pandemia regiony na ścianie wschodniej, jak Warmińsko-Mazurskie, Lubelskie czy Podlasie. Ostrzegałbym jednak przed złudnym poczuciem bezpieczeństwa, bo np. Podkarpacie było wcześnie stosunkowo łagodnie traktowane przez wirusa, a w tej chwili jest szybki przyrost zachorowań. To skutek przemieszczania się ludzi, organizowania imprez rodzinnych itp. - mówi dr Grzesiowski.

Witaj szkoło? Tak, ale nie przepełniona

Średnia wieku chorujących w Polsce to 75 lat. To wskazówka, kogo szczególnie trzeba chronić. Nie można jednak dopuszczać, aby wirus krążył wśród ludzi młodszych. A takie niebezpieczeństwo niesie ze sobą powrót dzieci do szkół po półrocznej przerwie. - W ograniczonym zakresie jestem za tym, aby dzieci wracały do szkół. Trzeba jednak tak wszystko zabezpieczyć, aby nie ryzykować zdrowiem nauczycieli, dzieci i rodziców. My też przecież chodzimy do pracy. Przy odpowiednim rygorze i zasadach bezpieczeństwa można nie dopuścić do zachorowań. Kilka przedszkoli, które konsultowałem i wprowadziły określone zasady, przez całe lato funkcjonowało i, odpukać, nie było zakażeń – mówi dr Paweł Grzesiowski. Jak więc zapewnić bezpieczeństwo w szkołach? Tak jak wszędzie. Przede wszystkim ważne są: dystans, dezynfekcja i maski. Ale zdaniem dr. Grzesiowskiego w szkołach szczególnie ważne jest rozgęszczenie. - Jeśli się to uda, to mamy szansę uniknąć przenoszenia zakażeń. Jeśli jednak będzie 30 osób w małej klasie, to trzeba zdecydować się na nauczanie hybrydowe. Pół klasy na zajęciach, pół w domu i potem zamiana. Taki scenariusz zrealizowali Szwajcarzy i to na razie się sprawdza. Tam, gdzie przywrócono naukę w szkołach bez obostrzeń, liczba zakażeń szybko wzrosła – mówi.

Kiedy grypa spotka się z COVID-19

Z koronawirusem jest taki problem, że nie można zdiagnozować COVID-19 tylko po objawach klinicznych, bez wykonania testu. Pewnym tropem może być nagła utrata węchu i smaku. Ani ból gardła jednak, ani kaszel, duszności czy gorączka, nie dają podstaw do pewnej diagnozy, bo kilkanaście innych wirusów wywołujących przeziębienia daje te same objawy.

A z grypą ta nowa choroba ma wręcz bliźniaczy przebieg. - Boimy się dużej liczby pacjentów w sezonie jesienno-zimowym, których trzeba będzie badać w kierunku COVID-19. Będą mieli objawy, ale mogą przecież chorować na grypę. Dotąd nie mieliśmy grypy, a dziennie trzeba przetestować kilkadziesiąt tysięcy osób. Za 2-3 miesiące będziemy mieli więc 100 tys. osób do testowania. Od miesięcy mówimy o tym, że nie jesteśmy przygotowani. Przez miesiąc albo i więcej nie było podejmowane decyzje w ministerstwie, które odnosiłyby się do tego problemu. Czekamy na decyzje nowego ministra, zapoznanie się z z tym, co zostało wypracowane w grupie roboczej – mówi dr Grzesiowski.

Pacjenci z lekkimi objawami powinni być badani przez lekarzy rodzinnych. Tymczasem lekarze już teraz protestują, bo nie są na to przygotowani, nie mają takich możliwości, jak zachowanie izolacji czy środki ochrony. Lekarze boją się się też przyjmować pacjentów z COVID-19, bo wielu z nich jest już po 60. roku życia,

Dr Grzesiowski obawia się więc, że pacjenci będą odsyłani do szpitali. A te zapchają się w ciągu dwóch tygodni. - Czekanie 3-4 dni na SOR jest niedopuszczalne, a tak może się wydarzyć. Czekamy więc na konkretne rozwiązania. Jeśli nie uruchomi się POZ-ów, to od grudnia przyjdzie fala do szpitali nawet 100 tys. pacjentów celem obejrzenia i sprawdzenia, czy nie mają koronawirusa. A już dziś na wyniki czeka się długo – mówi.

Pewnym wyjściem są szczepienia przeciw grypie, na którą choruje 10 proc. społeczeństwa, czyli ok. 4 mln osób. Szczepiąc grupę, która jest najbardziej zagrożona, np. seniorów, personel medyczny, opiekunów, nauczycieli itd. wprawdzie nie uchroni się ich przed koronawirusem, ale można zapobiec kumulacji chorych w tym samym czasie.

A co, jeśli nie wiemy, że jesteśmy zakażeni koronawirusem i zaszczepimy się przeciw grypie? - Ludzki organizm ma ogromną pojemność immunologiczną, może jednocześnie walczyć z kilkoma tysiącami patogenów. Jeden w szczepionce i jeden w naturze to nic takiego – uspokaja dr Paweł Grzesiowski.

Koronawirus jest śmiertelny! Zachowuj się bezpiecznie

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. rozpoczął kampanię społeczno-edukacyjną pt. „Koronawirus jest śmiertelny. Zachowuj się bezpiecznie”. Pierwsza odsłona kampanii potrwa do końca września. Jej celem jest przypomnienie i utrwalenie właściwych zasad postępowania w czasie pandemii, by ograniczyć liczbę zachorowań na COVID-19.

Do udziału w akcji szpital zaprosił instytucje i gminy subregionu gorzowskiego województwa lubuskiego. Partnerstwo w kampanii przyjęło już 8 samorządów. Są to gminy: Słońsk, Krzeszyce, Zwierzyn, Skwierzyna, Drezdenko, Sulęcin i Strzelce Krajeńskie i Kostrzyn. Dzięki tej współpracy kampania ma szansę dotrzeć do tamtejszych mieszkańców.

- Kampania będzie widoczna. Przychylnie do naszych działań podeszły media, Miejskie Centrum Kultury oraz MZK w Gorzowie. Na nośnikach, które te instytucje mają do swojej dyspozycji, pojawią grafiki dotyczące zapobiegania zakażeniom – zapowiada Jerzy Ostrouch, prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie.

W kampanii wykorzystana zostanie przygotowana przez szpital i graficznie przedstawiona instrukcja: Myj ręce, zakrywaj usta i nos, nie dotykaj twarzy, zachowuj odstęp do innych, dezynfekuj telefon.