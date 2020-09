Nie po raz pierwszy policjanci ostrzegają przed oszustami, którzy okradają starsze osoby z oszczędności ich życia. Tym razem nie jest to suchy komunikat, a całkiem dobry spot. Fabuła i dialogi są proste. Film nie jest przegadany. Ba, jest lepszy od mrożących krew w żyłach retrospekcji w kultowych programach Michała Fajbusiewicza.

A leci to tak: Do starszej kobiety dzwoni złodziej, który podszywa się pod chłopaka jej wnuczki Kasi. Mówi, że dziewczyna miała wypadek. Śmiertelnie potrąciła człowieka. Z więzienia może ją wyciągnąć tylko wysoka łapówka. - Mam 50 tys. zł - mówi staruszka. - To powinno wystarczyć - odpowiada złodziej. Kobieta wyjmuje oszczędności z bieliźniarki i zgodnie z instrukcją wrzuca do wybranego śmietnika.