„Olimpiada szachowa ucierpiała na skutek globalnej przerwy w dostępie do internetu. Dotknęła ona wiele krajów, w tym Indie. W finale dwóch indyjskich graczy straciło połączenie, gdy wynik ich partii był niejasny. Po przeanalizowaniu wszystkich dostarczonych dowodów, podjęto bezprecedensową decyzję o przyznaniu złotych medali obu drużynom” - poinformował Arkadij Dworkowicz, prezydent Międzynarodowej Federacji Szachowej.

Polacy spisali się świetnie, choć mieli bardzo utrudnione zadanie, bo rywalizację w olimpiadze łączyli z najważniejszą imprezą krajową - szachowymi drużynowymi mistrzostwami Polski. Te zmagania wciąż trwają w Krakowie, a gorzowska ekipa cały czas ma szansę na medal, aktualnie zajmuje czwartą pozycję.

Zespół na każdy pojedynek był złożony z sześciu osób - dwóch kobiet, dwóch mężczyzn oraz zawodniczki i zawodnika z kategorii U20.

- Początkowo olimpiada online może była traktowana przez niektórych trochę po macoszemu, ale jak przyszło do samej rywalizacji, cała drużyna walczyła jak lwy. Trzecie miejsce to ogromny sukces. Minimalna porażka w półfinale z Indiami, dopiero po dogrywce, to żaden wstyd. Ta ekipa na każdej szachownicy wystawiała graczy z czołówki światowej we wszystkich kategoriach - podsumował Bartosz Soćko, trener reprezentacji.

REKLAMA

Drugie złoto dla Klubu Szachowego Stilon. Mistrzynią Polski została Karina Cyfka

Kacper Piorun ze Stilonu Gorzów mistrzem Polski! Do złota potrzebował szachowego armagedonu