- Jeden z pacjentów z izolatorium wychodzi dzisiaj do domu. Jeden z oddziału zakaźnego także opuszcza szpital. Mamy jedną dodatnią osobę z Gorzowa. Niestety zmarł pacjent przebywający na naszym zakaźnym OIOM - przekazał Robert Surowiec, wiceprezes naszego szpitala.

Oficjalne dane Ministerstwa Zdrowia z wtorku, 1 września: od początku epidemii mamy w Polsce 67 922 zakażenia koronawirusem. Niestety 2058 osób zmarło.

W woj. lubuskim dzisiaj przybyło dziewięciu nowych zakażonych, łącznie mamy 706 zakażonych. Z tego 54 osoby z Gorzowa i 44 z powiatu gorzowskiego.

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiały 503 osoby, 14 pacjentów niestety zmarło. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 341, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem to 23. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 353.

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce jest zajętych 2138 łóżek i 86 respiratorów. Ponad 96 tys. osób jest poddanych kwarantannie - wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 1 września. Do tej pory wyzdrowiało 47 030 osób.

Zakażeni na terenie województwa lubuskiego od początku epidemii: