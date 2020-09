Polska zaliczana jest do krajów ubogich w zasoby wodne. A te w dorzeczu Odry kształtują się na poziomie niższym niż średnia krajowa. Do tego w ostatnich latach obserwuje się deficyt opadów atmosferycznych, co powoduje dalsze ubożenie zasobów wodnych. Grożą nam wyschnięte rzeki i jeziora.

Poziom wody w Jeziorze Głębokim opada. Tafla wody obniżyła się w ciągu ostatnich lat o ponad metr.

– Co kilka lat lustro wody opada, a potem powoli się podnosi. Nigdy jednak nie wraca do poprzedniego poziomu – przyznają mieszkańcy Międzyrzecza, którzy chętnie nad jeziorem wypoczywają.