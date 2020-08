MZK jest przygotowany na rozpoczęcie roku szkolnego. Wracają, po długiej przerwie spowodowanej pandemią, autobusy oznaczone jako „s”, czyli szkolne, kursujące w dni nauki. Na niektórych newralgicznych liniach zwiększona zostanie częstotliwość kursów. – Trzeba pamiętać, że w autobusach dostępna jest ciągle tylko połowa miejsc, czyli ok. 40 miejsc. W razie potrzeby wyjeżdżać będzie więc więcej pojazdów – mówi Roman Maksymiak, prezes spółki MZK. I przypomina, że cały czas obowiązuje w autobusach i tramwajach obowiązek zakrywania ust i nosa. – Dla ochrony innych pasażerów będziemy odmawiać przewozu osób, które nie korzystają z masek – zapowiada.

Na początek roku szkolnego jednak, już od środy, w porannych autobusach i tych obsługujących kursy szkolne prowadzona będzie kampania profilaktyczna i edukacyjna.

– Chcemy przypominać, że to obowiązek prawny i powinniśmy go przestrzegać, wzajemnie troszcząc się o swoje zdrowie – mówi Andrzej Jasiński, komendant gorzowskiej straży miejskiej. Podobnie swoje kontrole wzmoże z początkiem roku szkolnego policja. – Od początku pandemii takie kontrole to nasza codzienność. Teraz będzie ich więcej, bo więcej osób będzie korzystać z komunikacji miejskiej – mówi nadkom. Marek Waraksa, szef Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.

Policja może pouczyć lub w skrajnym przypadku, ukarać mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

Pracownicy powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej również będą edukować i tłumaczyć wagę zachowywania ostrożności i noszenia maseczek w profilaktyce walki z koronawirusem.

W szkołach, do których – miejmy nadzieję bezpiecznie – dojadą uczniowie, czeka ich również kolejna porcja informacji.

Na lekcjach wychowawczych nauczyciele mają informować o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz konsekwencjach braku maseczki. Będą też uczulać rodziców, aby tłumaczyli dzieciom, jak ważna jest zasada dystansu i noszenie maseczki – informuje Jolanta Andrysiak-Walas, zastępca dyrektora miejskiego wydziału edukacji.