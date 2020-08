Z ostatniego spisu rolnego w Polsce, przeprowadzonego w 2010 r., wynika, że mamy ok. 1,6 mln gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha. To był pierwszy spis w czasach unijnych (Polska wstąpiła do UE w 2004 r.) Ostatni przedunijny odbył się w 2002 r. Już wtedy statystyki pokazały zmiany, do jakich dochodzi na polskiej wsi.

Przez dekadę liczba gospodarstw skurczyła się aż o jedną piątą. Znikały mniejsze, a rosły większe gospodarstwa. – Polska pod tym względem się europeizuje – oceniali eksperci. Liczba gospodarstw o powierzchni od 30 do 50 ha, wzrosła o 11 proc., a tych największych – ponad 50-hektarowych – aż o prawie 30 proc.