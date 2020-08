Ekipa Olimpii zaczęła się zgrywać od turnieju we Wrześni, gdzie przegraliśmy oba pojedynki. – To jest jeszcze czas dla wszystkich zawodników, szansa na pokazanie się na boisku – mówił nowy trener sulęcinian Tomasz Kowalski. – Staramy się eliminować błędy, szukamy najlepszych rozwiązań. To jest rola tych pojedynków, zaplanowanych tuż przed ligą.

W półfinale Memoriału Ryszarda Tuszyńskiego siatkarze z Sulęcina przegrali z Gwardią Wrocław 0:3. Późniejszymi zwycięzcami imprezy.