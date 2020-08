To była już czwarta edycja Pikników Chopinowskich. W tym roku, z uwagi na panującą pandemię, formuła imprez była nieco zmieniona i dostosowana do rygorów sanitarnych. Koncerty odbywały się co drugi tydzień, dla słuchaczy wyznaczona jest specjalna strefa oraz zapewniona odpowiednia odległość i środki dezynfekcji.

Dziś, w niedzielę 30 sierpnia, ostatnie spotkanie z muzyką Chopina – i nie tylko Chopina. Zagra pianista Michał Dziewior, absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu prof. Wojciecha Świtały. Obecnie odbywa studia podyplomowe na Universität für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu pod kierunkiem prof. Jana Jiracka von Arnim.