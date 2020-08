Tego samego dnia o godz. 18 grudziądzanie podejmą Spartę Wrocław.

Oba mecze, zaplanowane na niedzielę, zostały przełożone ze względu na niekorzystne prognozy pogody, na wniosek organizatorów. Prognozy z różnych źródeł dla Gorzowa są faktycznie bardzo deszczowe. Stąd prośba o odwołanie meczu już w sobotę.

Przypomnijmy, że Stal i Falubaz szykują się do derbowego starcia numer 100. Kto wie, czy to właśnie ten mecz nie zdecyduje o być albo nie być w fazie play-off w sezonie 2020.

Przełożenie spotkania to z pewnością dobra informacja dla uczestników cyklu Grand Prix, którzy ścigają się w piątek oraz dzisiaj od godz. 19 we Wrocławiu. Oni zyskają chwilę, aby spokojnie przygotować się do wyzwania ligowego.

Otwarcie cyklu GP 2020 dla kosmicznie szybkiego Rosjanina Artioma Łaguty. Zmarzlik na szóstym miejscu

PROGRAM 12. KOLEJKI:

poniedziałek, 31 sierpnia

godz. 18, Eleven Sports Fogo Unia Leszno - PGG ROW Rybnik

godz. 20.30, Eleven Sports Motor Lublin - Eltrox Włókniarz Częstochowa

środa, 2 września

godz. 18, nSport+ MrGarden GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław

godz. 20.30, nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - RM Solar Falubaz Zielona Góra

1. Fogo Unia Leszno 11 22 +118

2. RM Solar Falubaz Zielona Góra 11 17 +39

3. Motor Lublin 11 16 +56

4. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 12 15 +50

5. Betard Sparta Wrocław 11 14 +18

6. Eltrox Włókniarz Częstochowa 11 13 +4

7. MrGarden GKM Grudziądz 12 8 -86

8. PGG ROW Rybnik 11 2 -199

Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5-7 zostają w lidze.

PROGRAM 13. KOLEJKI:

piątek, 4 września

godz. 18, Eleven Sports MrGarden GKM Grudziądz - Motor Lublin

godz. 20.30, Eleven Sports Eltrox Włókniarz Częstochowa - PGG ROW Rybnik

niedziela, 6 września

godz. 16.30, nSport+ Betard Sparta Wrocław - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

godz. 19.15, nSport+ RM Solar Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno

PROGRAM 14. KOLEJKI:

poniedziałek, 24 sierpnia

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - MrGarden GKM Grudziądz 57:33 (bonus dla Stali)

niedziela, 13 września

godz. 16.30, nSport+ Fogo Unia Leszno - Eltrox Włókniarz Częstochowa

godz. 19.15, nSport+ Motor Lublin - RM Solar Falubaz Zielona Góra

poniedziałek, 14 września

godz. 20.30, Eleven Sports PGG ROW Rybnik - Betard Sparta Wrocław

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 min wcześniej.