Tym razem graliśmy z „czerwoną latarnią” lubuskiej czwartej ligi, a jednak to nie był mecz bardzo jednostronny, choć stilonowcy z pewnością wygrali zasłużenie.

Po stronie gości niezłą siłą jest trójka Japończyków. Jeden z nich pod koniec pierwszej połowy (przy prowadzeniu gorzowian 1:0) wywalczył rzut karny. Na szczęście strzał z 11 m obronił bramkarz Stilonu Gabriel Łodej.

Japończycy nie pojawili się w Skwierzynie wczoraj, grali już w meczach, w których Pogoń przegrywała z Lechią II Zielona Góra 1:4, Koroną Kożuchów 0:5 i Dębem Sława Przybyszów 1:6. Widzimy, że niebiesko-białych na dziś nie stać na tak efektowne wygrywanie. Ważne, żeby jak najszybciej przynajmniej rozpoczęli regularne zdobywanie kompletu punktów. Aż w końcu powinni dorównać jakością do czołówki ligi, gdzie przecież też chcemy się znaleźć. Przynajmniej taki jest plan.

Wojciech Kurlapski w połowie lipca wbił Pogoni trzy bramki w wojewódzkim Pucharze Polski (wtedy wygraliśmy 6:0) i dzisiaj znów też wpisał się na listę strzelców. Drugie trafienie było dziełem Łukasza Maliszewskiego, który przytomnie uderzył na bramkę po tym, jak piłka wpadła pod jego nogi po odbiciu się od poprzeczki - w nią trafił Filip Wiśniewski. Trzeciego gola dla Stilonu powinien zdobyć Myrosław Taranenko, jednak z kilku metrów trafił w skwierzyńskiego bramkarza.

Dziś w Stilonie zagrał 23-letni pomocnik Michał Sawiak, były zawodnik Ilanki Rzepin. W przeszłości występował również w drużynach ze stolicy - Wiśle i Legionie, był także powoływany na konsultacje szkoleniowe kadry Polski U14, dla rocznika 1997.

W 7. kolejce stilonowców czeka mecz ze Stalą w Sulęcinie.

STILON PROSUPPORT GORZÓW - POGOŃ SKWIERZYNA 2:0 (1:0)

BRAMKI: Kurlapski (34.), Maliszewski (66.)

STILON: Łodej - Majerczyk, Nidecki, Ograbek (65. min Świerczyński) - Kaniewski, Maliszewski (85. min Kalinowski), Wiśniewski, Łaźniowski (89. min Biliński) - Surmaj (82. min Koszuta), Kurlapski (70. min Sawiak), Taranenko.

WYNIKI Z 6. KOLEJKI:

1. Ilanka Rzepin 5 15 18:6

2. Dąb Sława Przybyszów 5 13 15:6

3. Carina Gubin 5 12 18:6

4. Korona Kożuchów 5 10 11:2

5. Meprozet Stare Kurowo 4 10 10:4

6. Czarni Żagań 4 9 11:3

7. Arka Nowa Sól 5 9 10:6

8. STILON PROSUPPORT GORZÓW 6 7 8:6

9. Odra Nietków 5 7 14:13

10. Spójnia Ośno Lubuskie 5 7 8:8

11. Czarni Browar Witnica 5 7 7:9

12. Pogoń Świebodzin 5 6 5:5

13. Lechia II Zielona Góra 4 5 9:7

14. Stal Sulęcin 4 3 4:12

15. ZAP Syrena Zbąszynek 5 3 5:14

16. Piast Iłowa 5 3 5:13

17. Tęcza Krosno Odrzańskie 4 3 3:14

18. Polonia Słubice 5 1 4:14

19. Pogoń Skwierzyna 6 1 6:23

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej ostatnie cztery zespoły.