Bartosz Nowak zaczynał grę w piłkę nożną w Pogoni Lwówek, potem był zawodnikiem Rzemieślnika Kwilcz, przez wiele lat Warty Międzychód, a także Warty Gorzów. Przyszedł do gorzowskiej drużyny przed trzecioligowym sezonem 2018/19. W rundzie jesiennej wystąpił w 14 meczach, łącznie rozegrał 500 minut.

Od wiosny 2020 r. reprezentował barwy Błękitnych Wronki.

Piłkarz pracował przy załadunku naczepy tira. W trakcie zakładania plandeki zdmuchnęło go z niej silne uderzenie wiatru. Mężczyzna spadł i uderzył się w głowę o bele drewna. Był reanimowany, a śmigłowiec zabrał go do szpitala. Tam niestety zmarł.