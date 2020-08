Tym razem Teatr im. J. Osterwy w sobotni wieczór zaprasza do siebie, do teatru letniego. W sobotę o godz. 20.30 na scenie Hanna Śleszyńska i Jan Jankowski w znakomitej komedii „Akompaniator” w reż. Grzegorza Chrapkiewicza. Wstęp wolny.

Bohaterów sztuki jest dwoje: wielka śpiewaczka operowa i skromny, ukryty w jej cieniu akompaniator. Pianista akompaniuje śpiewaczce od trzydziestu lat i kocha się w niej beznadziejnie, nigdy jednak nie odezwał się do niej ani słowem. Wreszcie postanawia przemówić i wyznać jej swoje uczucie. Wybiera do tego jednak najmniej odpowiedni moment. „Akompaniator” to znakomita komedia, pełna napięcia i zaskakujących zwrotów akcji. Ta „uwertura na kobietę, mężczyznę i fortepian” podejmuje w przewrotny i ironiczny sposób temat wielkiej namiętności, której towarzyszy piękna muzyka i bardzo dużo absurdalnego humoru.