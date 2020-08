Nie ma chyba osoby, która nie kojarzy Kayah. To w końcu jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów w Polsce. Autorka niezliczonych przebojów, jak choćby "Prawy do lewego", "Supermenka", "Testosteron", "Na językach" czy najnowszych "Po co" albo "Podatek od miłości". Ta ceniona artystka, zdobywczyni Fryderyków w kategoriach wokalistka roku, ale też autorka oraz kompozytorka, jest założycielką firmy fonograficznej Kayax. Wydaje płyty i promuje utalentowanych polskich artystów. Od lat jedna z najbardziej rozpoznawanych i docenianych artystek w Polsce. Współpracuje ze światowego formatu gwiazdami jak: Goran Bregović, Cesaria Evora, Teofilo Chantre, Idan Raichel czy Yasmin Levy

Koncert Kayah w cyklu Miej Czas na Koncerty w sobotę, 29 sierpnia, o godz. 20 w amfiteatrze MCK w Gorzowie. Bilety 50 zł, wyłącznie w sprzedaży internetowej na portalu abilet.pl Uczestnik koncertu, wchodząc do amfiteatru, musi mieć ze sobą wydrukowane i wypełnione oświadczenie zdrowotne wraz z ważnym biletem.