Co ciekawe, Rosjanin Łaguta 20 pkt wywalczył również w piątkowy wieczór na wrocławskim torze. Na nowych zasadach punktowania skorzystał za to Szwed Lindgren, który z toru podniósł dzisiaj 10 pkt (tyle miałby zapisane do klasyfikacji przejściowej jeszcze w 2019 r.), a ma po pierwszym z ośmiu turniejów GP w 2020 r. - 16 „oczek”.

„Rosjanie mają dwie najlepsze średnie w PGE Ekstralidze. Sajfutdinow prowadzi ze średnią 2,536 pkt dla Leszna, a Łaguta - 2,429 pkt dla Grudziądza. Skoro zatem aż sześć z ośmiu rund odbywa się w Polsce, nie jest to kalendarz stworzony dla jednego z nich, aby zostać pierwszym rosyjskim mistrzem świata na żużlu?” - pisał Paul Burbidge ze Speedway GP, próbując przewidzieć jak będzie wyglądał wyścig o mistrza świata w tym wyjątkowym roku, w czasie epidemii koronawirusa, gdzie mamy podwójne rundy na czterech torach, w zaledwie pięć tygodni.