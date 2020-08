Pamiętamy mecz stilonowców w Skwierzynie w połowie lipca, w wojewódzkim Pucharze Polski i pewne zwycięstwo 6:0. Nasz zespół grał z pomysłem i polotem, stworzył o wiele więcej dogodnych okazji.

Nowy sezon zupełnie nie toczy się jednak dla Stilonu jak ten pierwszy pojedynek o stawkę w czasie epidemii koronawirusa. Jedno zwycięstwo, jeden remis i aż trzy przegrane to kiepski bilans, dopiero 13. miejsce w lubuskiej czwartej lidze.

Pogoni wiedzie się jeszcze gorzej, w 5. dotychczasowych kolejkach zdobyła zaledwie 1 pkt i zamyka tabelę. Gorzowianie będą zatem zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki na stadionie przy Olimpijskiej, choć Stilon i Pogoń coś łączy - obie ekipy do tej pory strzeliły po zaledwie sześć bramek.

PROGRAM 6. KOLEJKI:

STILON PROSUPPORT GORZÓW - Pogoń Skwierzyna (sobota, 29 sierpnia, godz. 11, stadion przy ul. Olimpijskiej), Arka Nowa Sól - Spójnia Ośno Lubuskie, Carina Gubin - Pogoń Świebodzin, Dąb Sława Przybyszów - Stal Sulęcin, Odra Nietków - Piast Iłowa, Tęcza Krosno Odrzańskie - Meprozet Stare Kurowo, ZAP Syrena Zbąszynek - Polonia Słubice, Lechia II Zielona Góra - Czarni Żagań, Czarni Browar Witnica - Ilanka Rzepin. Pauzuje Korona Kożuchów.

1. Ilanka Rzepin 5 15 18:6

2. Dąb Sława Przybyszów 5 13 15:6

3. Carina Gubin 5 12 18:6

4. Korona Kożuchów 5 10 11:2

5. Meprozet Stare Kurowo 4 10 10:4

6. Czarni Żagań 4 9 11:3

7. Arka Nowa Sól 5 9 10:6

8. Odra Nietków 5 7 14:13

9. Spójnia Ośno Lubuskie 5 7 8:8

10. Czarni Browar Witnica 5 7 7:9

11. Pogoń Świebodzin 5 6 5:5

12. Lechia II Zielona Góra 4 5 9:7

13. STILON PROSUPPORT GORZÓW 5 4 6:6

14. Stal Sulęcin 4 3 4:12

15. ZAP Syrena Zbąszynek 5 3 5:14

16. Piast Iłowa 5 3 5:13

17. Tęcza Krosno Odrzańskie 4 3 3:14

18. Polonia Słubice 5 1 4:14

19. Pogoń Skwierzyna 5 1 6:21

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej ostatnie cztery zespoły.