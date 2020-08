Policjanci ze strzeleckiej drogówki w porę przerwali skrajnie niebezpieczną jazdę młodego kierowcy. Do zdarzenia doszło w czwartek rano w Strzelcach Krajeńskich. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego próbowali zatrzymać do kontroli osobowego forda, którego kierowca przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym. Kierowca zamiast się zatrzymać przyspieszył i zaczął uciekać w kierunku Zwierzyna. Policjanci rozpoczęli pościg. Sytuacja była bardzo poważna, bo nieodpowiedzialny kierowca stwarzał duże zagrożenie w ruchu. Pościg zakończył się już na drodze gruntowej po kilku kilometrach, kiedy pirat drogowy zorientował się, że ucieczka nie ma szans powodzenia.

- Okazało się, że kierowca to 29-latek, który nie posiada uprawnień do kierowania, a także znajdował się pod działaniem alkoholu i narkotyków. Mężczyzna został doprowadzony do strzeleckiej komendy, a jego auto trafiło na policyjny parking. Usłyszał już zarzuty dotyczące niezatrzymania się do kontroli oraz jazdy pod działaniem narkotyków i alkoholu. Grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności – informuje mł. asp. Tomasz Bartos z KPP w Strzelcach Krajeńskich.