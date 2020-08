Będą to derby wyjątkowe, bo zobaczymy mecz ligowy numer 100 między drużynami żużlowymi z woj. lubuskiego. Stal ma na koncie 54 zwycięstwa, Falubaz wygrywał 39 razy, a sześć razy mieliśmy remis.

W pierwszym spotkaniu w sezonie 2020, zielonogórzanie wygrali u siebie 50:40. Kto wygra rewanż, który z zespołów zgarnie dodatkowy punkt bonusowy za lepszy bilans w dwumeczu?

Jeszcze trzy tygodnie temu gorzowska drużyna zamykała tabelę PGE Ekstraligi, bez żadnej zdobyczy. Od tego momentu stalowcy wygrali wszystkie sześć meczów i wspięli się aż na czwarte miejsce, odzyskali nadzieję na awans do fazy play-off.

– To prawda, że mamy za sobą szalony czas – przyznał trener Stali Stanisław Chomski. – Najpierw sześć razy to my przegrywaliśmy. Wytykano nam, że bijemy rekordy. Ten obraz był mocno zaciemniony, bo zaczęliśmy sezon od porażki na swoim stadionie z mistrzami Polski z Leszna, a dalej cały czas ścigaliśmy się na wyjazdach. Teraz seria zwycięstw w domu dała nam duży oddech, a do tego zespół w trudnych momentach naprawdę się skonsolidował. W czasie słabszej formy niektórych i przede wszystkim dwóch kontuzji Duńczyka Nielsa Kristiana Iversena, trafiliśmy z doborem „gości”. Wypalił Australijczyk Jack Holder jak i Duńczyk Nicolai Klindt. Marzy mi się jednak, abyśmy ten sezon zakończyli składem, który zakontraktowaliśmy zimą. Zawodnikami, którym wtedy zaufaliśmy.

Gorzowianie pokonali kolejno u siebie Lublin, Częstochowę, Rybnik, Wrocław i Grudziądz. Pojechali też na mecz o wszystko do Włókniarza, ale ten się nie odbył. Wybuchł skandal.

Pod nadzorem prezesa klubu Michała Świącika gospodarze próbowali w tydzień zupełnie zmienić nawierzchnię częstochowskiego toru, nikomu nie zgłosili, że dosypują nawierzchni, a taki jest obowiązek. Do tego spadł duży deszcz. Odciął się od tego Marek Cieślak, który złożył natychmiastową rezygnację z funkcji trenera Włókniarza. – Gdy już kilka dni wcześniej zobaczyłem, co się dzieje, złapałem się za głowę. Powiedziałem, że w piątek ten mecz się nie odbędzie – stwierdził Cieślak.

Stal wygrała ten mecz walkowerem 40:0, dopisała do swojego dorobku następne trzy duże punkty. W tej chwili Leszno ma 22 pkt, Zielona Góra – 17 pkt, Lublin – 16 pkt, Gorzów – 15 pkt i Wrocław – 14 pkt. Stalowcy rozegrali o jeden mecz więcej.

Ekipa Falubazu mocno skomplikowała sobie życie ostatnią, domową porażką ze Spartą Wrocław 41:49. Czy zielonogórzanie zostaną w czołowej czwórce, a może w ich miejsce wskoczą stalowcy?

Wiele powiedzą niedzielne, lubuskie derby na gorzowskim stadionie, które rozpoczną się o godz. 16.30. Falubaz w tym pojedynku wzmocni „gość” – Rosjanin Wiktor Kułakow.

- Przed nami ważne mecze w końcówce rundy zasadniczej, a my potrzebujemy punktów, aby zapewnić sobie jazdę w fazie play-off. Wzmocnienie drużyny takim zawodnikiem jak Wiktor Kułakow da nam większe pole manewru. Wierzę, że Rosjanin będzie w stanie pojechać na ekstraligowym poziomie i zdobędzie dla naszej drużyny ważne punkty. Oczywiście nie przekreślamy innych zawodników. To nie jest tak, że kogoś już teraz odstawiamy. Każdy ma szansę na występ w meczu ligowym. Ostateczna decyzja o składzie w meczu ligowym będzie podejmowana na podstawie wielu składników – powiedział Tomasz Walczak, kierownik drużyny Falubazu.

„Gość” na pewno znów pojawi się po gorzowskiej stronie. Kogo zastąpi Australijczyk Jack Holder? Trener Chomski ma tym razem kłopot bogactwa, bo w piątek i w sobotę, w cyklu Grand Prix, wraca do ścigania Duńczyk Iversen, a w ostatnim meczu z Grudziądzem wyższą formę pokazali Krzysztof Kasprzak i Szymon Woźniak. - Taki ból głowy zdecydowanie wolę - stwierdził trener Stali. - Dokonam wyboru, który dla drużyny aktualnie będzie najlepszy.

Ze względu na turnieje GP, 12. kolejka żużlowej ekstraklasy będzie rozegrana w niedzielę i poniedziałek.

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - RM SOLAR FALUBAZ ZIELONA GÓRA

Niedziela, 30 sierpnia, godz. 16.30. Stadion im. Edwarda Jancarza w Gorzowie. Transmisja w nSport+.

FALUBAZ: 1. Antonio Lindback, 2. Martin Vaculik, 3. Michael Jepsen Jensen, 4. Piotr Protasiewicz, 5. Patryk Dudek, 6. Norbert Krakowiak, 7. Mateusz Tonder.

STAL: 9. Szymon Woźniak, 10. Bartosz Zmarzlik, 11. Krzysztof Kasprzak, 12. Anders Thomsen, 13. Niels Kristian Iversen, 14. Wiktor Jasiński, 15. Rafał Karczmarz.

PROGRAM 12. KOLEJKI:

niedziela, 30 sierpnia

godz. 16.30, nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - RM Solar Falubaz Zielona Góra

godz. 19.15, nSport+ MrGarden GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław

poniedziałek, 31 sierpnia

godz. 18, Eleven Sports Fogo Unia Leszno - PGG ROW Rybnik

godz. 20.30, Eleven Sports Motor Lublin - Eltrox Włókniarz Częstochowa

1. Fogo Unia Leszno 11 22 +118

2. RM Solar Falubaz Zielona Góra 11 17 +39

3. Motor Lublin 11 16 +56

4. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 12 15 +50

5. Betard Sparta Wrocław 11 14 +18

6. Eltrox Włókniarz Częstochowa 11 13 +4

7. MrGarden GKM Grudziądz 12 8 -86

8. PGG ROW Rybnik 11 2 -199

Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5-7 zostają w lidze.

PROGRAM 13. KOLEJKI:

piątek, 4 września

godz. 18, Eleven Sports MrGarden GKM Grudziądz - Motor Lublin

godz. 20.30, Eleven Sports Eltrox Włókniarz Częstochowa - PGG ROW Rybnik

niedziela, 6 września

godz. 16.30, nSport+ Betard Sparta Wrocław - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

godz. 19.15, nSport+ RM Solar Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno

PROGRAM 14. KOLEJKI:

poniedziałek, 24 sierpnia

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - MrGarden GKM Grudziądz 57:33 (bonus dla Stali)

niedziela, 13 września

godz. 16.30, nSport+ Fogo Unia Leszno - Eltrox Włókniarz Częstochowa

godz. 19.15, nSport+ Motor Lublin - RM Solar Falubaz Zielona Góra

poniedziałek, 14 września

godz. 20.30, Eleven Sports PGG ROW Rybnik - Betard Sparta Wrocław

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 min wcześniej.