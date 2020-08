Oficjalne dane Ministerstwa Zdrowia z czwartku, 27 sierpnia: od początku epidemii mamy w Polsce 64 689 zakażeń koronawirusem. Niestety 2010 osób zmarło. Dzisiaj przybyło aż 887 nowych przypadków. Z tego 12 w woj. lubuskim, sześć osób z Gorzowa.

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiały 423 osoby, 14 pacjentów niestety zmarło. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 499, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem to 26. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 406.