Dzwonkiem w I LO w Gorzowie potrząśnie prezydent Jacek Wójcicki. I to prawdopodobnie będzie jedyny dźwięk dzwonka w tym roku w mieście. W ten sposób symbolicznie obwieści rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Gorzowie. Na dzwonek odpowie blisko 21 tys. wychowanków i uczniów. Do podstawówek chodzi 9213 uczniów, do szkół ponadpodstawowych – 7571, a do przedszkoli – 4142 dzieci.

Prezydent ogłosi dzwonkiem powrót do szkoły. Na nowych zasadach. Jakie działania podejmują gorzowskie szkoły, aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa uczniów? Fot. DARIUSZ BARAŃSKI

Po kilkumiesięcznej przerwie związanej z pandemią koronawirusa i wakacjami, zgodnie z decyzją ministra edukacji uczniowie mają wrócić do „normalnych” zajęć. Tam, gdzie sytuacja epidemiczna na to pozwala.

Powrót do szkoły na nowych zasadach

Całkiem normalne lekcje to jednak nie będą, bo tej masie uczniów trzeba zapewnić bezpieczeństwo.

– Jesteśmy już po spotkaniu z dyrektorami szkół i wspólnie udało nam się wypracować wytyczne, które chcemy wprowadzić w naszych szkołach, by zabezpieczyć nasze dzieci. Oczywiście wszystko zależy od rozwoju sytuacji. Dlatego będziemy reagować na bieżąco na to, co się będzie działo – mówi Małgorzata Domagała, wiceprezydent Gorzowa, odpowiedzialna za oświatę.

Te rozwiązania proponowane przez dyrektorów i miejskie służby oświatowe to głównie sprawy związane z organizacją przychodzenia i przebywania dzieci w szkołach.

– Każda szkoła będzie te wytyczne dostosowywać do swojej specyfiki. Są jednak pewne rzeczy uniwersalne, do zastosowania od razu. Np. wykorzystanie wszystkich możliwych wejść do budynku, przesunięcie zajęć tak, aby klasy najmłodsze rozpoczynały wcześniej, a inne klasy sukcesywnie i nie dochodziło do kontaktu. Żeby nie było gromadzenia się większej liczby uczniów na korytarzach. To dotyczy też przedszkoli. W placówkach trwa też przemeblowywanie, aby stworzyć jak najwięcej barier uniemożliwiających bezpośredni kontakt większej liczby uczniów – wyjaśnia Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Jak się zabezpieczyć, czyli lekcje na dwie zmiany

Wykorzystywanie wszystkich wejść do budynku przedszkola czy szkoły powinno zgodnie z propozycjami dyrektorów wiązać się też z oznakowaniem ich np. różnymi kolorami, przypisanymi dla poszczególnych klas lub grup wiekowych (w celu uniknięcia większych kumulacji).

Przesunięty powinien być też czas rozpoczęcia zajęć np. o 7.45 dla klas I–III, a o godz. 8 dla pozostałych klas.

Dyrektorzy szkół wyznaczą godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć dla poszczególnych oddziałów. Przerwy będą ogłaszane bez używania dzwonka.

W miarę możliwości podstawówki powinny wprowadzić zmianowość, a z tym wiąże się wydłużenie pracy świetlicy i zwiększenie grup świetlicowych. Poszczególne klasy lub grupy wiekowe mają być rozmieszczone na poszczególnych piętrach, aby uniknąć przemieszczania się dzieci po szkole, w miarę możliwości klasy będą też przydzielane do konkretnych gabinetów, a przemieszczać się będzie między nimi nauczyciel. Zajęcia będą też odbywać się blokami, np. dwie godziny biologii czy trzy godziny matematyki.

Będzie obowiązywał zakaz wymieniania się przez uczniów zeszytami, książkami i przyborami szkolnymi.

A w pierwszym miesiącu z szafek szkolnych mogłyby korzystać jedynie klasy sportowe.

W gorzowskich przedszkolach natomiast zalecono przeniesienie w miarę możliwości szafek z szatni przedszkolnych bliżej sal zajęć lub wydzielenie sektorów dla poszczególnych grup. Jeśli zaś na dwie grupy w przedszkolu przypada jedna łazienka, trzeba np. odpowiednio rozdzielić godziny posiłku.

Plan B, czyli nauczanie hybrydowe

Gdyby jednak rozwój epidemii nie pozwolił na kontynuowanie zajęć w szkołach, Gorzów ma plan B. Wiąże się to z wprowadzaniem jednolitej elektronicznej platformy edukacyjnej np. na Teamsach i doposażeniem szkół w sprzęt komputerowy. – Mamy nadzieję, że Gorzów pozostanie jednak w grupie powiatów z najmniejszą liczbą zakażonych i do tego nie dojdzie. Sami uczniowie cieszą się zresztą, że będą mogli wrócić po tak długiej nieobecności. Przygotowujemy się więc, jak inne miasta, zarówno do nauczania hybrydowego, jak i zdalnego, czyli takiego, jak przed wakacjami – mówi wiceprezydent Małgorzata Domagała.

