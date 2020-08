Na początku lipca dyrektor PN „Ujście Warty” i prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisali umowę dotacji na realizację projektu pt. „Budowa platformy widokowej przy ścieżce przyrodniczej «Ptasim szlakiem»”. Platforma ma kosztować 158,3 tys. zł, a dofinansowanie z Funduszu wyniesie ponad 64,8 tys.

Nowa platforma ma stalową konstrukcję z elementami drewnianymi. Ma być bardziej odporna na działanie wody, lodu i… bobrów. Pod platformą znajdzie się miejsce na odpoczynek, a także stojaki na rowery.

Platforma ma wyglądem nawiązywać do budownictwa szachulcowego. – Będzie doskonałym miejscem do obserwacji ptasich mieszkańców okolic ścieżki. Na platformie w późniejszym czasie pojawią się też tablice ułatwiające ich rozpoznawanie. Wiosną będą to np.: kaczki, bataliony, czajki, bieliki; jesienią: żurawie i wielotysięczne stada arktycznych gęsi, w tym oczywiście gęsi tundrowe, znajdujące się w logo parku – informuje Dorota Wypychowska z Parku Narodowego „Ujście Warty”.

Platforma już wprawdzie stoi, ale nadal trwają prace wykończeniowe. Konieczne są też wszystkie zgody na użytkowanie i dlatego nie jest jeszcze udostępniona do zwiedzania. – Mamy nadzieję, że w październiku, podczas trwających wówczas jesiennych migracji ptaków, będzie można obserwować je z nowej platformy – dodaje Dorota Wypychowska.