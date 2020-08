Cykl pt. „Winterreise”, czyli „Podróż zimowa”, Franz Schubert skomponował, inspirując się wierszami Wilhelma Müllera. Te 24 pieśni opowiadają o samotnej wędrówce młodzieńca ze złamanym sercem przez zaśnieżony krajobraz, który jest metaforą stanu jego duszy. To jedno z arcydzieł muzycznego romantyzmu, zawierające wszystkie atrybuty, takie jak nieszczęśliwa miłość, wędrówka, obłęd, wyobcowanie i złowroga wizja samobójstwa.

„Winterreise”, czyli „Podróż zimową”, skomponował w 1827 roku, na krótko przed śmiercią. Niewiele wiadomo o życiu kompozytora oprócz tego, że skomponował ponad 600 pieśni, podobnie jak Beethoven, w którego był zapatrzony - dziewięć symfonii, wspaniałe kwartety smyczkowe i dwie zapomniane dziś opery. Prawdopodobnie chorował na syfilis, żył samotnie, choć był duszą towarzystwa i ośrodkiem uwagi na słynnych salonowych schubertiadach, na których raczył towarzystwo swoimi kompozycjami, grając na fortepianie i śpiewając.

Salonowe wiedeńskie towarzystwo, które uwielbiało muzykę Schuberta, było poruszone pierwszym wykonaniem „Winterreise”, które i dziś przecież robi wstrząsające wrażenie na słuchaczach, kompozytor miał bowiem wyjątkowy dar przekazywania poprzez język muzyczny, przez subtelne zmiany trybów tonacji z dur na moll i odwrotnie niuansów emocjonalnych: od radości życia po lęk, poczucie grozy i depresyjne odrętwienie.

Tę poruszającą opowieść przedstawią na zakończenie festiwalu doskonały śpiewak operowy Jarosław Bręk (baryton) oraz wybitny pianista Marcin Sikorski.

Solista…

Jarosław Bręk swoje pierwsze kroki na scenie stawiał w młodym wieku. Powierzono mu wtedy partię w „Stabat Mater” w zastępstwie Andrzeja Hiolskiego. Gdy kilkanaście lat później do znakomitego wykonania tegoż „Stabat Mater” wybierano obsadę, to znaleźli się w niej zarówno Iwona Hossa, jak i Jarosław Bręk. Dyrygował sam Antoni Wit, a nagranie było nominowane do Nagrody Grammy.

Studiował w klasie wielkiego barytona Jerzego Artysza. Znakomity pedagog i śpiewak trafił na równie wybitny talent. Nie dziwi więc, że jego podopieczny studia ukończył z medalem Magna Cum Laude, a niedługo potem zbierał laury na prestiżowych konkursach wokalnych w Barcelonie, Vercelli i Lizbonie. A potem... czekała na niego kariera. Występował z ponad 80 orkiestrami i 120 chórami z całego świata, wykonał 20 partii operowych oraz ponad 110 dzieł oratoryjnych. Płyty z jego nagraniami zdobywają Fryderyki, ostatni w roku 2016, „Złotego Orfeusza” w Paryżu, wreszcie nominacja do Nagrody Grammy wspomnianej płyty ze „Stabat Mater” Karola Szymanowskiego.

Dziś jest wykładowcą Akademii Muzycznej w Poznaniu i na tym polu także odnosi sukcesy. Od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej „Sauerianum” przy organizacji Letnich Spotkań Kameralnych. Wspólnie z Iwoną Hossą i Piotrem Szychowskim, a także ze skrzypaczką Celiną Kotz tworzą radę programową festiwalu.

...i pianista

Marcin Sikorski – o klasie artysty, który znany jest w kraju i poza nim jako kameralista, decydują partnerzy: Bartłomiej Nizioł, Erin Keefe, Reiko Otani, Haik Kazazyan, Li Teng, Mei Diyang, Agata Szymczewska, Bartosz Bryła, a od roku 2012 również Soyoung Yoon – zwyciężczyni XIV Konkursu im. H. Wieniawskiego. „W duecie z pianistą Marcinem Sikorskim stworzyli wszechświat, który bez reszty pochłonął publiczność” - pisano po występie w Gdańsku.

REKLAMA

Jest laureatem konkursów muzyki kameralnej w Paryżu, Gdańsku, Pörtschach, Vercelli i Krakowie. To najlepszy pianista wielu konkursów skrzypcowych, ostatnio na XIV Konkursie im. H. Wieniawskiego oraz Międzynarodowym Konkursie im. A. Chaczaturiana w Erywaniu. Jest oficjalnym pianistą konkursów skrzypcowych: Wieniawskiego w Poznaniu, Joachima w Hanowerze, Brittena w Londynie. W grudniu 2012 roku był jurorem konkursu muzyki kameralnej w Pekinie, gdzie prowadzi kursy mistrzowskie. Na płytach CD zarejestrował z Anną Marią Staśkiewicz utwory Lutosławskiego, Schnittke i Prokofiewa. Z kwartetem AKADEMOS kwintety fortepianowe Szostakowicza i Schnittke. Z bratem Bartoszem, kontrabasistą Wiener Philharmoniker, transkrypcje sonat skrzypcowych Francka i Ravela. Najnowsza zawiera sonaty R. Straussa i D. Szostakowicza nagrane z Jakubem Haufą. Koncertował w 17 krajach świata, w tym w słynnej Carnegie Hall. W repertuarze kameralnym pojawia się na 25 płytach CD. Jest członkiem Rady Programowej festiwalu w Drezdenku, Krzyżu Wlkp. i Sierakowie.

Koncert w czwartek 27 sierpnia o godz. 19 w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku, godz. 19. Wstęp wolny.