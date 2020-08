O wydaniu przez wojewodę dolnośląskiego zezwolenia na budowę drogi ekspresowej S3 na odcinku Bolków - Kamienna Góra poinformował portal rynekinfrastruktury.pl.

To jeden z najdroższych odcinków trasy wiodącej od Świnoujścia do Lubawki przy granicy z Czechami. Kontrakt opiewa na ponad 1,2 mld zł. Zdobyło go konsorcjum, na którego czele stoi firma PORR. Konsorcjum odpowiada za projekt 16 km odcinka oraz realizację inwestycji.

- Odcinek z Bolkowa to największe wyzwanie na trasie S3 z uwagi na budowę dwóch tuneli drogowych (około 2300 m i 320 m), jednego mostu oraz 12 wiaduktów (najdłuższy 530 m) - tłumaczą drogowcy.