- Żużlowy mecz Eltrox Włókniarz Częstochowa - Moje Bermudy Stal Gorzów nie odbył się z winy organizatora, który nie uwzględnił w wymaganym stopniu w prowadzonych pracach na torze, w dni poprzedzające zawody, możliwości wystąpienia opadów deszczu, a był do tego regulaminowo zobowiązany – wyjaśnił Zbigniew Owsiany, przewodniczący Komisji Orzekającej Ligi (razem z nim decyzję podejmowali Barbara Pankowska i Łukasz Szmit). - W konsekwencji doprowadziło to do braku możliwości zorganizowania zawodów i konieczności ich odwołania przez sędziego. Klub z Częstochowy oświadczył na piśmie, że nie jest w stanie przygotować toru spełniającego wymogi regulaminowe w godzinie meczu. W wyniku zgromadzonych dokumentów i analizy materiałów w sprawie KOL posiadła wiedzę, że klub z Częstochowy podjął prace na torze polegające na dosypaniu nawierzchni, które to prace nie zostały zgłoszone i uzgodnione z GKSŻ i podmiotem zarządzającym rozgrywkami PGE Ekstraligi, a tym samym nie zostały przeprowadzone zgodnie z procedurą. Skutkowało to z mocy prawa automatyczną utratą licencji toru. Konsekwencje były takie jak wspomniałem: na skutek opadów deszczu, które przemoczyły będący po dosypaniu nawierzchni tor, pomimo panujących upałów i prowadzonych prac naprawczych, tor nie nadawał się do przeprowadzenia zawodów. Gdyby zawody doszły do skutku, w razie zaistnienia wypadku na torze, pojawiłyby się problemy prawne związane z ubezpieczeniem oraz niewykluczone, że również z organami ścigania.

Czytaj także: Stal dziś rozbiła Grudziądz. We wtorek dostaniemy walkowerem punkty za mecz w Częstochowie? W związku z decyzją weryfikacyjną, wynik meczu Włókniarz - Stal to w małych punktach 0:40. Dwa duże punkty meczowe oraz jeden punkt bonusowy zostają dopisane w tabeli PGE Ekstraligi do dorobku Stali Gorzów. Konsekwencją przeprowadzenia niezgłoszonych prac, polegających na dosypaniu nawierzchni na tor w Częstochowie, jest zawieszenie jego licencji. Tor musi zostać ponownie zweryfikowany, aby można było rozgrywać na nim zawody. Czytaj także: Piękne słońce, a Stal nie jedzie w Częstochowie. "Mecz odwołano ze względu na nieregulaminowy stan toru" KOL orzekła środki dyscyplinarne w stosunku do klubu z Częstochowy na łączną sumę około 200 tys. zł, na którą składają się: odszkodowanie dla klubu z Gorzowa, obowiązek pokrycia kosztów realizacji transmisji telewizyjnej oraz wpłata na rzecz fundacji niosącej pomoc osobom chorym. Na prezesa Włókniarza Michała Świącika nałożono środek dyscyplinarny w postaci zakazu przebywania w parku maszyn podczas zawodów przez dziewięć miesięcy. Żużlowcy Stali Gorzów awansowali na czwarte miejsce w tabeli, ale mają rozegrany jeden mecz więcej od pozostałych drużyn. Po serii zwycięstw odzyskaliśmy realne szanse na awans do fazy play-off. W niedzielę 30 sierpnia o godz. 16.30 jedziemy na stadionie im. Edwarda Jancarza historyczne derby nr 100 z Falubazem Zielona Góra. REKLAMA RANKING STALOWCÓW PO 12. MECZU PGE EKSTRALIGI 2020 (według ilości zdobytych punktów): Kolejno: liczba odjechanych wyścigów, liczba aktualnie zdobytych punktów z bonusami, w nawiasie liczba bonusów, aktualna średnia biegowa, aktualna średnia meczowa 1. Bartosz Zmarzlik (średnia 2019: 2,410) – 61, 148 (4), 2,426, 13,09

PROGRAM 12. KOLEJKI:

niedziela, 30 sierpnia
godz. 16.30, nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - RM Solar Falubaz Zielona Góra
godz. 19.15, nSport+ MrGarden GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław

poniedziałek, 31 sierpnia
godz. 18, Eleven Sports Fogo Unia Leszno - PGG ROW Rybnik
godz. 20.30, Eleven Sports Motor Lublin - Eltrox Włókniarz Częstochowa

1. Fogo Unia Leszno 11 22 +118

2. RM Solar Falubaz Zielona Góra 11 17 +39

3. Motor Lublin 11 16 +56

4. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 12 15 +50

5. Betard Sparta Wrocław 11 14 +18

6. Eltrox Włókniarz Częstochowa 11 13 +4

7. MrGarden GKM Grudziądz 12 8 -86

8. PGG ROW Rybnik 11 2 -199

Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5-7 zostają w lidze.

PROGRAM 13. KOLEJKI:

piątek, 4 września
godz. 18, Eleven Sports MrGarden GKM Grudziądz - Motor Lublin
godz. 20.30, Eleven Sports Eltrox Włókniarz Częstochowa - PGG ROW Rybnik

niedziela, 6 września
godz. 16.30, nSport+ Betard Sparta Wrocław - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW
godz. 19.15, nSport+ RM Solar Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno

PROGRAM 14. KOLEJKI:

poniedziałek, 24 sierpnia
MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - MrGarden GKM Grudziądz 57:33 (bonus dla Stali)

niedziela, 13 wrzreśnia
godz. 16.30, nSport+ Fogo Unia Leszno - Eltrox Włókniarz Częstochowa
godz. 19.15, nSport+ Motor Lublin - RM Solar Falubaz Zielona Góra

poniedziałek, 14 września
godz. 20.30, Eleven Sports PGG ROW Rybnik - Betard Sparta Wrocław

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 min wcześniej.