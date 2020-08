- Bez wsparcia samorządu byłoby źle – przytakują marszałek Marek Działoszyński i Robert Surowiec, prezesi szpitali w Zielonej Górze i Gorzowie. Już teraz zbroją się na jesień i odparcie drugiej fali koronawirusa.

Nieustanna mobilizacja trwa także w Gorzowie. Szpital robi nawet do 300 testów na dobę. I drastycznie ograniczył wizyty. Dawne archiwum przekształcił w poczekalnię, a barak w rejestrację. Wszystkie wyniki badań odebrać można w stróżówce.

– Dzięki wsparciu samorządu bardzo się u nas poprawiło, jeśli chodzi o wyposażenie w sprzęt. Wyzwaniem jest co innego – kadra i obsługa dzieci dodatnich covidowo. W szpitalu jednoimiennym pracują lekarze z oddziałów reumatologii i pulmonologii. Nie są przygotowani do tego typu pracy. Część z nich jest zmęczona, część składa wypowiedzenia. Obciążenie jest ogromne. Podtrzymuję apel, by stworzyć rezerwy kadrowe – wylicza Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiego szpitala.