W ekologicznym współzawodnictwie – konkurs trwał od lipca zeszłego roku do lutego 2020 r. - uczestniczyło prawie 200 altan śmietnikowych z zabudowy wielorodzinnej. Korzystający z nich na co dzień mieszkańcy musieli zadbać o prawidłową segregację odpadów oraz czystość i porządek w pobliżu swojej altany. Natomiast pracownicy Inneko, co dwa tygodnie, odwiedzali osiedla i oceniali sytuację. Na tej podstawie powstał ranking, który wyłonił też zwycięzców konkursu.

W kategorii „Zabudowa wielorodzinna wysoka” wygrali mieszkańcy korzystający z miejsca składowania odpadów nr 107, zamieszkujący blok przy ul. Reja 4-14 na osiedlu Staszica, natomiast w kategorii „Zabudowa wielorodzinna niska” – mieszkańcy nieruchomości przy ul. Dobrej 50.