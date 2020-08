Nagrody przyznawane są już w Gorzowie od ponad 20 lat. Potocznie nazywane są „Motylami”, od statuetek wykonywanych przez gorzowskiego rzeźbiarza Andrzeja Moskaluka. Ich wręczenie tradycyjnie otwiera w Gorzowie kolejny sezon kulturalny.

Prezydent Gorzowa przyznaje maksymalnie dwie Nagrody Kulturalne w danym roku, wybierając laureatów spośród kandydatur rekomendowanych przez Kapitułę. Nagroda może być przyznawana we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, zarówno za osiągnięcia artystyczne, jak i sukcesy w organizacji kultury, upowszechnianiu jej wartości oraz edukacji kulturalnej. „Motyla mogą otrzymać pełnoletnie osoby lub też stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury, związki twórcze czy zespoły artystyczne.

Wniosek o Nagrodę Kulturalną może złożyć pełnoletni mieszkaniec Gorzowa lub podmiot, który ma siedzibę na terenie miasta. Wniosek można złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. (parter), ul. Sikorskiego 3-4 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., w terminie do 31 sierpnia 2020 r. O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego. Nagrodę stanowi statuetka „Motyla” oraz kwota pieniężna.

Wraz z „Motylami” przyznawana jest też co roku jedna Nagroda Honorowa „Mecenas Kultury - Gorzów Przystań”. I w tym wypadku prezydent wskazuje laureata spośród dwóch kandydatur rekomendowanych przez Kapitułę. Nagrodę Honorową „Mecenas Kultury - Gorzów Przystań” może otrzymać osoba pełnoletnia lub podmiot wyróżniający się we wspieraniu i promowaniu życia kulturalnego miasta. Tutaj również wnioski można składać do 31 sierpnia 2020 r. Laureat otrzymuje honorowy tytuł „Mecenas Kultury – Gorzów Przystań” nadawany przez prezydenta.