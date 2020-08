- Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim otrzymała uchwałę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, pozytywnie opiniującą utworzenie studiów na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. W najbliższych dniach rozpocznie się rekrutacja – poinformowała Ewelina Wikońska, kierownik Działu Promocji i Informacji w AJP.

Akademia jest przygotowana do otwarcia nowego kierunku, brakowało jedynie ostatnich dokumentów. Teraz droga do przeprowadzenia naboru stoi otworem. Rekrutacja rozpocznie się w najbliższych dniach.

Prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor AJP, już w czerwcu mówiła, że powołanie nowego kierunku to spore koszty dla uczelni. Już na samym początku to 350 tys. zł kosztów zatrudnienia, które będą rosły w kolejnych latach. Poza tym pielęgniarstwo wymaga specjalistycznego wyposażenia, sprowadzenia np. fantomów produkowanych jedynie w USA.

Uczelnię wsparł więc samorząd województwa, przekazując 1 mln zł na kadrę i wyposażenie.

To dla samorządu województwa, który jest organem założycielskim i właścicielem kilku szpitali w województwie, bardzo dobra inwestycja. Pielęgniarek i pielęgniarzy bowiem brakuje.

Od wielu lat mówimy, że brakuje kadry pielęgniarskiej w całym kraju, a zwłaszcza w naszym regionie. Gorzowska izba jest mała, zrzesza 3216 pielęgniarek i położnych, a szacujemy, że w przyszłym roku 1076 pielęgniarek osiągnie wiek emerytalny. Część pań odchodzi też z zawodu, więc tej luki pokoleniowej nie da się tak szybko zapełnić – mówi Marta Powchowicz, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie. Niewielu jest obecnie absolwentów zapisujących się do gorzowskiej izby. W zeszłym roku było ich czworo, a i tak nie wszyscy z nich muszą podjąć pracę w zawodzie.

Studia na tym kierunku to także dobra inwestycja dla samych studentów, bo obecnie ten zawód daje całkiem niezłe zarobki. W szpitalu pielęgniarka, nawet nie biorąc dyżurów, może zarobić ok. 6 tys. zł. Dlatego coraz częściej pielęgniarki po 20 czy 30 latach przerwy decydują się na ponowne przeszkolenie i powrót do zawodu. Tylko w gorzowskim szpitalu brakuje obecnie 50 pielęgniarek.

AJP na początek otworzy kierunek studiów dziennych. Rekrutacja (przyjmowanie dokumentów) odbywać się będzie w punkcie, który mieści się w budynku biblioteki AJP przy ul. Chopina.