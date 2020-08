„Norbert, byłeś dla Nas Przyjacielem i Ojcem klubu. Prezesie, nie pogodzimy się nigdy z Twoją stratą. Dalej będziemy grać dla Ciebie i zawsze będziesz w naszych żółto - czerwonych sercach.” - gospodarze niedzielnego pojedynku ze Stilonem, w ostatnich dniach musieli zmierzyć się z dużym dramatem. W tygodniu zmarł prezes Pogoni, 46-letni Norbert Trudziński. Piłkarze obiecali, że w starciu z gorzowską drużyną zostawią na boisku całe serce, aby godnie uczcić pamięć szefa świebodzińskiego klubu.

Stilonowcy przed obecnymi rozgrywkami mieli tylko jeden plan: awans do trzeciej ligi. Niestety na razie nic nie wskazuje, aby mieli go zrealizować. Po przegranych, pierwszych trzech meczach, doszło do zmiany trenera - Kamila Michniewicza zastąpił Krzysztof Kaczmarczyk. Na domowym boisku nastąpiło przełamanie, bo niebiesko-biali pokonali Polonię Słubice 3:0.

Okazuje się, że to na razie był chwilowy zryw gorzowskiego czwartoligowca, bo dziś w Świebodzinie nic nie straciliśmy, ale również nic nie potrafiliśmy strzelić. Bezbramkowy remis dla Stilonu jest zdecydowanie jak porażka. Trapią nas te same bolączki: problemy z kreacją w ofensywie i brak skuteczności. Inaczej miały wyglądać nasze skrzydła, ale z różnych powodów Alana Błajewskiego i Adriana Nowaka nie ma w tej drużynie. Jeśli jest taka możliwość, natychmiast powinniśmy poszukać jakiegoś doświadczonego napastnika, który wie jak strzela się gole na tym poziomie.

W Świebodzinie nie poradziliśmy sobie nawet wtedy, gdy gospodarze grali w osłabieniu, bo jeden z zawodników Pogoni obejrzał czerwoną kartkę. W tej lidze strzelają bardzo dużo goli, ale futboliści Ilanki Rzepin, Dębu Przybyszów, czy Cariny Gubin. Do czołowej trójki nasza ekipa traci już 8 pkt.

Za tydzień rywalem stilonowców na stadionie przy ul. Olimpijskiej będzie Pogoń Skwierzyna.

POGOŃ ŚWIEBODZIN - STILON PROSUPPORT GORZÓW 0:0

STILON: Łodej - Ograbek, Nidecki, Majerczyk - Taranenko, Świerczyński, Maliszewski, Łaźniowski - Surmaj, Chojnacki (46. min Kunowski), Kurlapski (71. min Kaniewski).

WYNIKI Z 5. KOLEJKI:

Pogoń Świebodzin - STILON PROSUPPORT GORZÓW 0:0, Czarni Żagań - Meprozet Stare Kurowo 0:2, Stal Sulęcin - Korona Kożuchów 0:2, Pogoń Skwierzyna - Dąb Sława Przybyszów 1:6, Polonia Słubice - Carina Gubin 1:3, Spójnia Ośno Lubuskie - ZAP Syrena Zbąszynek 3:1, Piast Iłowa - Arka Nowa Sól 0:2, Ilanka Rzepin - Odra Nietków 5:1, Czarni Browar Witnica - Tęcza Krosno Odrzańskie 1:2. Pauzowała Lechia II Zielona Góra.

1. Ilanka Rzepin 5 15 18:6

2. Dąb Sława Przybyszów 5 13 15:6

3. Carina Gubin 5 12 18:6

4. Korona Kożuchów 5 10 11:2

5. Meprozet Stare Kurowo 4 10 10:4

6. Czarni Żagań 4 9 11:3

7. Arka Nowa Sól 5 9 10:6

8. Odra Nietków 5 7 14:13

9. Spójnia Ośno Lubuskie 5 7 8:8

10. Czarni Browar Witnica 5 7 7:9

11. Pogoń Świebodzin 5 6 5:5

12. Lechia II Zielona Góra 4 5 9:7

13. STILON PROSUPPORT GORZÓW 5 4 6:6

14. Stal Sulęcin 4 3 4:12

15. ZAP Syrena Zbąszynek 5 3 5:14

16. Piast Iłowa 5 3 5:13

17. Tęcza Krosno Odrzańskie 4 3 3:14

18. Polonia Słubice 5 1 4:14

19. Pogoń Skwierzyna 5 1 6:21

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej ostatnie cztery zespoły.