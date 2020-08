Sesja absolutoryjna już w poniedziałek. Lubuska marszałek przedstawi na niej raport o stanie województwa. Dokument jest gotowy od jakiegoś czasu, z powodzeniem przebrnął przez wszystkie komisje. Najważniejsze jego ustalenia Elżbieta Polak wraz z zarządem streściła podczas konferencji prasowej.

– To gruba księga, więc mam świadomość, że pewnie niewielu ją przeczytało. W niektórych miejscach naprawdę mamy się czym pochwalić. Na przykład pod względem PKB nasze województwo zajmuje 9. miejsce w Polsce. To świetny wynik, biorąc pod uwagę, że jesteśmy małym, milionowym regionem – mówiła marszałek.

W zeszłym roku (raport opiera się na danych z 2019 r.) ten czołowy wskaźnik nieco wzrósł, ale rozwój najlepiej widać na przestrzeni dekady. 10 lat temu wynosił 28,7 mld zł, podczas gdy w ubiegłym roku – 45,3 mld zł. Średnia płaca wzrosła z 2,5 do 4,5 tys. zł. Przybyło 15 tys. nowych firm, bezrobocie spadło o prawie 8 proc., nigdy nie było tak niskie.

– Nasza gospodarka stoi mikro-, małymi i średnimi firmami, być może dlatego nie poddajemy się kryzysom – tłumaczyła Polak. – Budżet województwa też jest bezpieczny. Wydatki w zeszłym roku wyniosły 600 mln zł. Nasze zadłużenie to 231 mln zł, więc spokojnie możemy zaciągać kredyty inwestycyjne, do progu jest daleko. Bardzo ostrożnie dysponujemy środkami publicznymi – stwierdziła marszałek.

W raporcie zarząd województwa pisze o potencjałach i deficytach. Do pierwszych zalicza parki naukowe, uruchomienie filii Centrum Badań Kosmicznych PAN w Zielonej Górze, wzrost PKB i średniego wynagrodzenia czy najmniej zadłużoną służbę zdrowia w Polsce. Do sukcesów dopisać można dostępność teleinformatyczną. Niegdyś owiana złą sławą inwestycja w światłowody się opłaciła, bo z tych skorzystał Orange. Dziś 78 proc. mieszkańców województwa ma dostęp do szerokopasmowego internetu.

– Ale są też ciemne strony. Migracja młodych, co jednocześnie wiąże się ze spadającą liczbą mieszkańców. Słabość uczelni wyższych, mimo naszych wszystkich działań, uruchomienia i dotowania kierunków oraz stypendiów. Ciągle jesteśmy w ogonie kraju pod względem innowacyjności, tutaj o zmianę musimy starać się najbardziej – mówiła marszałek Polak.

Do silnych i słabych stron województwa zalicza jednocześnie dostępność transportową. Mamy dobre autostrady, ekspresówki, ale brakuje połączeń komunikacji zbiorowej, zwłaszcza z miastami powiatowymi.

Sięgnąć po miliony

Teraz pozostaje szykować się na nową perspektywę finansową. Plan jest określony, cele strategiczne się nie zmieniają, ale dodatkowym wyzwaniem będzie sięgnięcie po pieniądze z Funduszu Odbudowy EU. Polska w ciągu sześciu lat otrzyma 23 mld euro ekstra (w całej perspektywie łącznie ok. 139 mld euro, czyli 750 mld zł).

W Warszawie trwają prace nad Krajowym Planem Odbudowy, regiony mają składać projekty.

– Muszą się wpisywać w główny priorytet europejskiej polityki, czyli zielony ład, ale też nowoczesne technologie – głównie cyfryzację i zwiększanie odporności systemu ochrony zdrowia. Chodzi o sprostanie problemom globalnym, które się pojawiły: pandemii i kryzysowi gospodarczemu – wyjaśnia marszałek Polak.

Wraz z zarządem przygotowała 15 projektów. W większości to zadania wpisane już przed laty do strategii rozwoju województwa. Znane i wcześniej konsultowane. Cztery z nich dotyczą służby zdrowia. Chodzi m.in. o inwestycje w onkologię, modernizację i wymianę specjalistycznego sprzętu, termomodernizację szpitali, zakup karetek, zakup dodatkowego wyposażenia dla będącego na ukończeniu Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.

Samorząd dalej inwestować będzie w ścieżki rowerowe (m.in. budowę Blue Velo), zakup taboru i unowocześnianie infrastruktury kolejowej.

– Chcemy zrealizować też ciekawy projekt, dotyczący rozwoju sztucznej inteligencji oraz innowacji cyfrowej na zachodzie Polski. Pandemia pokazała, że nie jesteśmy przygotowani, aby pracować zdalnie. Deficyty infrastrukturalne, systemowe zostały obnażone i musimy zbudować coś, co pozwoli na płynne i normalne funkcjonowanie. Do tego wszystkiego jest potrzebny stały system połączeń z samorządami i w ramach naszego projektu moglibyśmy to zrealizować –mówił Marcin Jabłoński z zarządu województwa.

– Z kolei „Lubuska Szkoła Przyszłości” to projekt dotychczas częściowo przez nas realizowany, który jednak dzięki unijnym pieniądzom chcielibyśmy rozszerzyć. W każdym powiecie powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej, które będzie realizatorem różnych wystaw, wyjazdów studyjnych oraz seminariów, bo chcemy młodzież uczyć ekologii. To właśnie młodzi ludzie będą kreatorami myśli ekologicznej, naszej przyszłości – dodawał wicemarszałek Łukasz Porycki.