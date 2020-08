Przed Grand Prix Challenge w Gorican, gdzie na torze leżały trzy przepustki do żużlowych mistrzostw świata w przyszłym roku, nikt na Kasprzaka nie stawiał, choć stawka tego turnieju nie była jakaś rewelacyjna. Przez to, że w epidemii koronawirusa nie było eliminacji, a każda z federacji wyznaczyła po jednym zawodniku.

- Gorican w Chorwacji to moje szczęśliwe miejsce - opowiadał Krzysztof Kasprzak. - Ładnych parę lat temu wygrałem tutaj identyczny turniej i awansowałem do Grand Prix, potem zwyciężyłem w jednym z turniejów SEC. Teraz znów się udało, ponownie jestem na podium. Ogromnie się cieszę, bo cały czas chciałem wrócić do ścigania ze światową czołówką.