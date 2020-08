Już kilkakrotnie zainteresowani historią miasta mogli posłuchać opowieści o przeszłości Landsberga przez pryzmat książki Eduarda Boasa, XIX-wiecznego historyka i pisarza.

Cykl poświęcony opowieści "Historia Gorzowa z Eduardem Boasem, wiek XIX spotyka współczesność" dobiega powoli końca.

Dzięki stypendium ministerialnemu, jakie pozyskał pomysłodawca i prowadzący Biuro Tłumaczeń Historii, Robert Piotrowski opracował językowo i merytoryczne cały zbiór 33 odcinków opowieści o historii miasta widzianej oczami XIX-wiecznego landsberskiego historyka Eduarda Boasa.

Materiały publikował m.in. na fanpage’u Dom Historii, były też spotkania w Sejfie, który gości Biuro Tłumaczeń Historii.

Teraz Robert Piotrowski chce dotrzeć i opowiedzieć o kilku miejscach związanych z Boasem. - Żydem stąd, fascynatem literatury klasycznej, historykiem Landsberga, obywatelem miasta książęcego Weimaru. Spotykamy się w miejscu kultury Sejf, czyli w Łaźni, skąd spacerując, pójdziemy do kwartału żydowskiego przez współcześnie przetwarzane przestrzenie dawnej starówki. W luźniej formie wywołamy szereg zapomnianych wątków i duchów minionych czasów - zapowiada.

Spotkanie i spacer pod hasłem „Bramin z północy” rozpocznie się dziś , w niedzielę 23 sierpnia, w klubie Sejf w Łaźni Miejskiej o godz. 18. „Kapeluszowe”, 10 zł.

Co to Sejf i BTH?

Klub mieści się w pięknym przedwojennym budynku dawnej Łaźni Miejskiej. To miejsce zobowiązuje i Sejf organizuje Biuro Tłumaczeń Historii prowadzone przez Roberta Piotrowskiego, aby rozmawiać o historii miasta, kiedyś Landsberga, dziś Gorzowa. Przewodnikiem jest znawca historii miasta, historyk Robert Piotrowski. Tłumaczy on zawiłości gorzowskiego genius loci, opowiada o zaginionych śladach przeszłości i tych, które jeszcze możemy dziś rozpoznać w miejskiej tkance. Po prostu tłumaczy historię tego miasta i to, co ono mówi dziś, na zrozumiały dla nas język.