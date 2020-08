W niedzielę (godz. 20.30) będziemy na powrót w teatrze letnim, a tam „Bez znieczulenia” w wykonaniu gorzowskich aktorów. To zestaw komediowych skeczów na tematy zdrowotne, przeplatany piosenkami i muzyką na żywo. Nawet jeśli coś nam dolega, to warto się wybrać, bo przecież w końcu... śmiech to zdrowie. No i można z dystansu i z przymrużeniem oka spojrzeć na naszą służbę zdrowia. To spektakl pełen komediowych omyłek z cyklu inicjatyw aktorskich.

„Bez znieczulenia”, niedziela, 23 sierpnia, godz. 20.30 w Teatrze Osterwy (Scena Letnia). Występują: Justyna Jeleń, Bartosz Bandura, Krzysztof Tuchalski, muzyka na żywo: Marek Zalewski. Wstęp wolny.