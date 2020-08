W 2014 r. Krzysztof Kasprzak odniósł największy sukces w karierze - został wicemistrzem świata seniorów. Dalej wypadł z cyklu Grand Prix, ale cały czas powtarzał, że... - Nie powiedziałem jeszcze w światowej czołówce ostatniego słowa, nie spełniłem wszystkich marzeń. Wciąż czuję się na siłach, aby do GP wrócić - twierdził.

Poprzedni sezon w polskiej lidze miał przeciętny, ale w październiku 2019 r. znalazł szybkość. Z kompletem punktów wygrał w Gdańsku finał Złotego Kasku. Wtedy nie wiedział, że tamto zwycięstwo będzie miało wyjątkową wartość, bo zaprowadzi go prosto do Gorican, a potem do Grand Prix 2021.