Zespół Warty przegrał pierwsze trzy mecze, także w domu z Polonią Świdnica 1:3. Przełamanie przyszło tydzień temu w Gaci, gdzie futboliści z Gorzowa w końcu zwyciężyli (3:1) i zainkasowali pierwszy po powrocie do trzeciej ligi komplet punktów.

- Niewiele ten mecz będzie znaczył, jeśli nie podeprzemy go kolejnymi, dobrymi występami i punktami - mówił Paweł Posmyk. 39-latek jest jak najlepsze wino. Obecnie w Warcie łączy role zawodnika i asystenta trenera. Prawie w każdym pojedynku strzela bramki.

Dziś MKS, który sezon zaczął naprawdę dobrze, od razu chciał pokazać gospodarzom, kto tu rządzi, ale nadział się na składną akcję warciarzy. 21-letni Przemysław Macierzyński, którego nowy trener naszej drużyny Mariusz Misiura, ponownie wstawił do pierwszego składu, wykorzystał lukę w środku pola i dograł piłkę do Posmyka tuż przed pole karne. Ten z narożnika, ok. 16 metrów przed bramką, uderzył bardzo precyzyjnie.

Dalej Posmyk zagrażał jeszcze rywalom z Kluczborka, strzelając nogą i głową. Po jednym z uderzeń przed stratą gola uratował gości jeden z obrońców.

Od razu musimy jednak dodać, że zespół MKS ten nam coraz bardziej zagrażał. Niestety był bardziej konkretny, bo zdołał strzelić dwa gole. Padło po jeszcze jeden bramce dla Warty i Kluczborka, ale ich sędzia nie uznał, bo zostały zdobyte nieprzepisowo. W futbolu nie liczy się to, kto jest aktualnie wyżej w tabeli, czy stworzy więcej sytuacji, a to, co wpadnie do siatki. W samej końcówce gorzowianie mieli swoją piłkę meczową, na wagę jednego punktu. Niestety nie udało się.

W kolejny weekend ekipa Warty zagra na wyjeździe z Piastem Żmigród.

WARTA GORZÓW - MKS KLUCZBORK 1:2 (1:1)

BRAMKI: Posmyk (7.) - F. Latusek (37.), Włodarczyk (49.)

WARTA: Kosiorek - Gołdyn, Siwiński, Śledzicki, Stawikowski - Posmyk (73. min Ufir), Szałas, Macierzyński (46. min Mikołajczak), Ławniczak, Poniedziałek (67. min Kasprzak) - Krauz.

WYNIKI Z 5. KOLEJKI:

WARTA GORZÓW - MKS Kluczbork 1:2, Stal Brzeg - Foto Higiena Gać 3:0, Miedź II Legnica - Rekord Bielsko-Biała 2:0, Pniówek Pawłowice Śląskie - Lechia Zielona Góra 1:2, LKS Goczałkowice Zdrój - Polonia Bytom 1:2, Polonia Stal Świdnica - Ślęza Wrocław 2:5.

1. Ruch Chorzów 4 12 14:5

2. MKS Kluczbork 5 12 10:7

3. Stal Brzeg 5 10 14:4

4. Ślęza Wrocław 3 9 12:3

5. LKS Goczałkowice Zdrój 4 6 8:6

6. Zagłębie II Lubin 3 6 8:3

7. ROW 1964 Rybnik 4 5 7:4

8. Piast Żmigród 4 5 5:6

9. Lechia Zielona Góra 2 4 3:2

10. Rekord Bielsko-Biała 3 4 3:4

11. Polonia Stal Świdnica 5 4 9:13

12. Foto Higiena Gać 5 4 5:12

13. Polonia Bytom 1 3 2:1

14. Górnik II Zabrze 4 3 6:9

15. Miedź II Legnica 3 3 4:7

16. WARTA GORZÓW 5 3 7:14

17. Pniówek Pawłowice Śląskie 2 1 2:3

18. Gwarek Tarnowskie Góry 1 0 0:4

19. Polonia Nysa 3 0 2:14

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi, co najmniej cztery ostatnie drużyny zostaną zdegradowane.