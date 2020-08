Wadim Tyszkiewicz przez 17 lat był prezydentem 40-tysięcznej Nowej Soli. Stał się jednym z najbardziej znanych samorządowców, a Polacy dowiedzieli się, że nad Odrą leży miasto o takiej nazwie. Nowa Sól stała się symbolem sukcesu samorządowej Polski, w kontrze do pisowskiej Polski w ruinie.

Od niespełna roku Tyszkiewicz jest senatorem z okręgu nowosolsko-żarsko-żagańsko-wschowskiego. Wybory wygrał jako kandydat niezależny z poparciem Koalicji Obywatelskiej. Pomogły PO, PSL i Lewica, nie wystawiając mu kontrkandydata.

Dziś w internecie bije rekordy popularności jako zaprzysięgły rywal Kaczyńskiego i PiS. Na jego profil zagląda po kilkaset tysięcy internautów. – Wyrzucają z siebie, co ich dręczy. Sądzę, że w komentarzach można zobaczyć aktualny puls kraju – opowiada.

Tyszkiewicz przyznaje, że ma dość Senatu i wielkiej polityki. – Przeżywam męczarnie. To nie jest miejsce dla mnie. Dojadę oczywiście do końca kadencji, nie mogę zawieść wyborców, ale jedno jest pewne: w następnych wyborach do parlamentu nie wystartuję – mówi „Wyborczej”.

W sieci deklaruje jasno: Prawdziwe życie jest w samorządzie. W samorządzie na sukces pracuje się wiele lat. Krok po kroku. Rok po roku. Dzień po dniu. Ale kiedy już przychodzi finał, jest prawdziwa satysfakcja. To są procesy wieloletnie. Od pomysłu, poprzez koncepcję, finansowanie, projekt, wykonawstwo, po przecięcie wstęgi... mijają lata. To kwestia strategii i konsekwencji w jej realizacji. Ale jaka satysfakcja. Tu są konkrety. Tu nie ma bicia piany. Jest praca, są efekty. Tu bije serce Polski, w samorządzie – pisze.

Nowa Sól nie czeka

Kalendarz wyborczy jest znany. W 2023 r. odbędą się wybory parlamentarne i samorządowe. Skoro Tyszkiewicz zostawia Senat, pozostaje mu samorząd, w którym czuje się jak ryba w wodzie.

– Tylko, czy ma gdzie wracać? – zastanawiają się w Nowej Soli. Tyszkiewicz po wygranych wyborach do Senatu pomógł wygrać je w mieście swojemu zastępcy Jackowi Milewskiemu. Nawet komitet nazywał się „Wadim Tyszkiewicz”, choć startował Milewski. Obaj występowali na billboardach z hasłem „Siła sztafety”.

Współpracowali razem przez 17 lat, choć politycznie dzieli ich szeroki rów. Tyszkiewicz to twarz opozycji demokratycznej. Milewski to ideowy „kaczysta”. W ostatnich miesiącach z prezydentem Zielonej Góry Januszem Kubickim rozbijają Koalicję Obywatelską w sejmiku. Z ich poparciem powstał klub Samorządowe Lubuskie, który planuje w sierpniu odwołanie marszałek Elżbiety Polak i zarządu województwa oraz przejęcie razem z PiS władzy w Lubuskiem.

Milewski ambicje ma duże. Chciałby rządzić Nową Solą na własny rachunek i mieć wpływy w urzędzie marszałkowskim. Tyszkiewicz mu jedynie zawadza, ale nie chciałby w nim mieć wroga. – Bo Tyszkiewicz ma wielką charyzmę, a Milewski przeciwnie, nie ma jej wcale. A to przy wyborach ma znaczenie – komentują politycy z Nowej Soli.

Zielona Góra zaprasza

– Pewnie, że mógłby być kandydatem na prezydenta Zielonej Góry. Jak mało kto zna samorządowe rzemiosło, potrafi być skuteczny. Dostałby nasze poparcie. Ale dla porządku, do wyborów są trzy lata, za wcześnie na jednoznaczne deklaracje – mówi Waldemar Sługocki, poseł i szef lubuskiej PO. – Faktycznie mógłby odmienić Zieloną Górę, a miasto potrzebuje tego jak czystego powietrza.

Wybory prezydenckie 2020. Wieczór wyborczy w Piekarni Cichej Kobiety. Na zdjęciu Waldemar Sługocki, szef lubuskiej PO fot. Artur Łukasiewicz

Dla Platformy ostatnie 10 lat wyborów prezydenckich w Zielonej Górze to pasmo porażek. W 2015 r. w ogóle nie wystawiła kandydata. Trzy lata później Sławomir Kotylak odnotował fatalny wynik (niecałe 6 proc). Tyszkiewicz dla niej byłby wybawieniem, PO wróciłaby do gry o najwyższą stawkę. Na dodatek Tyszkiewicz zna Zielona Górę jak własną kieszeń, przez kilkanaście lat prowadził tu firmę. Nie jest obcy.

– To najlepsza kandydatura, jaka mogłaby się miastu zdarzyć. I nie jest nierealna. Osobiście? Świetny kandydat – dodaje Sebastian Ciemnoczołowski, szef klubu radnych KO w sejmiku.

Tyszkiewicz: Karty leżą na stole

– Nie wiem, co będzie za trzy lata. Wszystko jest możliwe, a ja na polityczną emeryturę się nie wybieram. Z moją kondycją jest nieźle, biegam, jeżdżę rowerem, ćwiczę. Czuję się całkiem młodo – komentuje Tyszkiewicz. I zastrzega: – Miło słyszeć, że ludzie widzieliby mnie jako prezydenta Zielonej Góry. Niezależnie od tego, co się wydarzy, jedno jest pewne, gdybym miał startować, to z własnego komitetu, nie partyjnego. Cenię sobie niezależność.