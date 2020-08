Zamiast wielkiego meczu, ścigania o udział w fazie play-off wyszedł cyrk i wielka klapa. Swoją drogą, w tym wyjątkowym sezonie PGE Ekstraligi, rozgrywanym z dużym opóźnieniem, w reżimie sanitarnym, w czasie epidemii koronawirusa, Stal Gorzów i Włókniarz Częstochowa nie mają do siebie szczęścia.

Doskonale pamiętamy, że do meczu w Gorzowie mieliśmy dwa podejścia. W pierwszym terminie po 10 wyścigach stalowcy prowadzili 32:28 i wtedy na stadionie zapaliła się rozdzielnia prądu. Awaria była tak poważna, że pojedynek trzeba było przerwać, a gospodarzom groził walkower. Po stwierdzeniu jednak, że na wielkie problemy z prądem nie mieli wpływu, Komisja Orzekająca Ligi postanowiła podjąć decyzję zgodnie z duchem sportu i nakazała powtórzyć spotkanie. Stal zwyciężyła 49:41.

Gorzowianie ostatnio się odrodzili, zwyciężyli w czterech kolejnych meczach u siebie. W ten sposób odzyskali nadzieję na awans do fazy play-off. Właśnie dziś, na torze w Częstochowie, mieli próbować wyrzucić z czołowej czwórki Włókniarza. Papierowego kandydata do wielkiego finału, który w tym sezonie zawiódł już parę razy.

- Musimy wrócić do starego, dobrego, częstochowskiego toru - poinformował na początku tego tygodnia prezes Włókniarza Michał Świącik. Do tej wiadomości dodał zdjęcia bronowanego, na nowo układanego toru. To miało być lekarstwo na domowe bolączki jego żużlowców (nieoczekiwanie przegrali u siebie trzy z pięciu meczów). Tyle że nad Częstochowę nadciągały ogromne ulewy, na które klub żużlowy ewidentnie się nie przygotował. Tor zalało, ale deszcze ustały w środę, a dziś mamy piątek. I zamiast wielkiego ścigania jeszcze jedną żużlową wstydliwą komedię.

Słyszymy, że we Włókniarzu nie ma już trenera Marka Cieślaka, który podobno nie godził się na to, co robiono z torem. Dziś przed meczem nawierzchnia wyglądała jak po zimie, a nie po dwóch upalnych dniach. Na dodatek gorzowianie, którzy byli w Częstochowie od rana, zajrzeli pod trawę na płycie boiska, gdzie ziemia jest sucha.

Sędzia Michał Sasień nie miał innego wyjścia, jak dzisiejszy mecz odwołać. Zdanie w komunikacie Speedway Ekstraligi, że „mecz odwołano ze względu na nieregulaminowy stan toru”, oznacza, że Włókniarz tym razem może przegrać walkowerem.

W jedynym piątkowym spotkaniu Unia Leszno rozbiła GKM Grudziądz 60:30. Gorzowianie pojadą z grudziądzanami na „Jancarzu” w najbliższy poniedziałek.

WYNIKI I PROGRAM 11. KOLEJKI:

piątek, 21 sierpnia

Fogo Unia Leszno - MrGarden GKM Grudziądz 60:30 (bonus dla Unii)

Eltrox Włókniarz Częstochowa - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - mecz odwołany

niedziela, 23 sierpnia

godz. 16.30, nSport+ PGG ROW Rybnik - Motor Lublin

godz. 19.15, nSport+ RM Solar Falubaz Zielona Góra - Betard Sparta Wrocław

1. Fogo Unia Leszno 11 22 +118

2. RM Solar Falubaz Zielona Góra 10 17 +47

3. Motor Lublin 10 13 +42

4. Eltrox Włókniarz Częstochowa 10 13 +44

5. Betard Sparta Wrocław 10 11 +10

6. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 10 9 -14

7. MrGarden GKM Grudziądz 11 8 -62

8. PGG ROW Rybnik 10 2 -185

Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5.-7. zostają w lidze.

MECZ AWANSEM Z 14. KOLEJKI:

poniedziałek, 24 sierpnia

godz. 20.30, Eleven Sports MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - MrGarden GKM Grudziądz

PROGRAM 12. KOLEJKI:

niedziela, 30 sierpnia

godz. 16.30, nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - RM Solar Falubaz Zielona Góra

godz. 19.15, nSport+ MrGarden GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław

poniedziałek, 31 sierpnia

godz. 18, Eleven Sports Fogo Unia Leszno - PGG ROW Rybnik

godz. 20.30, Eleven Sports Motor Lublin - Eltrox Włókniarz Częstochowa

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 min wcześniej.