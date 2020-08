Datę naboru ogłoszono z kilkudniowym wyprzedzeniem, zgodnie z zasadami opracowanymi wspólnie z operatorami konkursu - Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej i Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową.

- 25 sierpnia br. w godz. 8-16 odbędzie się nabór uzupełniający (tylko w formie elektronicznej) w ramach konkursu „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców”. Wszystkie wnioski złożone w tym czasie będą poddane ocenie - informuje urząd marszałkowski.

Firmy, którym udało się zarejestrować podczas pierwszego, nierozstrzygniętego konkursu, zostają w systemie ubiegających się lub mogą złożyć wnioski ponownie. Istnieje możliwość poprawy złożonych wcześniej dokumentów. - Wnioski można będzie poprawiać w rubrykach z danymi firm, m.in błędy w PESEL-u, NIP-ie, adresach czy nazwiskach. W części merytorycznej nie będzie to możliwe - tłumaczy wicemarszałek Łukasz Porycki.

Z konkursu wykluczone są firmy zarządów operatorów i firmy z nimi powiązane. - Zakaz udziału członków zarządów narzuca ustawa wdrożeniowa - podkreśla marszałek Elżbieta Polak.

Projekt „Lubuskie Bony Wsparcia” wart był 30 mln zł i jego wartość nie zostanie zmieniona. To unijne pieniądze przesunięte na walkę z pandemią koronawirusa. Do firm dotkniętych COVID-19 miało trafić 27 mln zł w w formie bezzwrotnych dotacji. Natomiast po 1,5 mln zł do operatorów za przeprowadzenie konkursu. Zgodnie z podpisanymi umowami na południu regionu realizowała go OPZL, a na północy ZIPH.

Konkurs skończył się awanturą. Nabór trwał niespełna 10 minut. W momencie gdy pieniądze się wyczerpały, firmy nie miały już szansy złożyć wniosków. W dodatku o pieniądze ubiegały się firmy członków zarządu OPZL (w tym prezesa) oraz przedsiębiorstwa z nimi związane. To oburzyło część pracodawców. Zarząd województwa zamierzał nawet unieważnić konkurs, ale ostatecznie udało się temu zapobiec.