- Lepsze wiadomości są takie, że w ostatnich dniach wypisaliśmy sześciu pacjentów po wyleczeniu, z wynikami minusowymi - poinformował Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiego szpitala. - Spora część załogi nie była przygotowana do pracy na oddziałach zakaźnych. Dziś część składa wymówienia, po prostu nie wytrzymuje. Problem kadrowy zaczyna nabrzmiewać. Wojewoda powinien utworzyć medyczną rezerwę kadrową. Ona jest konieczna, zwłaszcza że naprawdę zbliża się druga fala koronawirusa.

Oficjalne dane Ministerstwa Zdrowia z piątku, 21 sierpnia: od początku epidemii mamy w Polsce 60 281 zakażeń koronawirusem. Niestety, 1938 osób zmarło. Dzisiaj przybyły aż 903 nowe przypadki.

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 337 osób, 13 pacjentów, niestety, zmarło. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 782, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem to 36. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 327.

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce jest zajętych 2151 łóżek i 84 respiratory. Ponad 103 tys. osób jest poddanych kwarantannie - wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 21 sierpnia. Do tej pory wyzdrowiało 41 029 osób.

Zakażeni na terenie województwa lubuskiego od początku epidemii: