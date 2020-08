Do napaści doszło w minioną niedzielę około godziny 3. Do stojącej na postoju taksówki podszedł mężczyzna i zamówił kurs do jednej z podgorzowskich miejscowości.

Wtedy jeszcze klient nie był agresywny, choć bełkotał, prawdopodobnie będąc pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie zaczął szarpać kierującą taksówką. Kobieta skutecznie się broniła i po chwili udało jej się wypchnąć mężczyznę poza pojazd. Napastnik próbował jeszcze dostać się do auta przez drzwi kierowcy, a gdy to się nie udało, po masce przez szyberdach. Kobieta uruchomiła silnik i udało jej się odjechać. Po chwili zorientowała się, że z auta zginęło jej kilkaset złotych.