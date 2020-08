- Muzyka potrafi mnie rozczulić, rozbawić. Kiedy jest mi smutno, szukam w muzyce rozjaśnienia. Uwielbiam smutne piosenki podawane w pogodny sposób. To dwa razy bardziej kopie. Lubię, kiedy smutek jest czymś złamany, bo smutek nigdy nie jest jednolity. Jesteśmy istotami emocjonalnymi i muzyka pomaga nam, nie tylko muzyka, ale też teatr, literatura, sztuki wizualne, uwalniać emocje potrzebne do uwolnienia - mówiła Koteluk w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów".

Urodziła się w 1985 r. w Sulechowie jako Malwina Koteluk. Uczyła się w zielonogórskim V LO. W 2013 r. zgarnęła dwa Fryderyki, za debiut i dla najlepszego artysty. Trzecią statuetkę otrzymała dwa lata później za klip do utworu "Fastrygi".

Po raz czwarty Akademia Fonograficzna wyróżniła artystkę prestiżową nagrodą w 2019 r. za najnowszy album "Migawka", do którego sama napisała teksty. - „Migawka” to organiczny album – dający oddech wtedy, gdy jesteśmy przebodźcowani nadmiarem informacji spływających do nas każdego dnia i co do których nie mamy pewności, że są w ogóle prawdziwe”- mówi Mela Koteluk.

"Migawka" była jej trzecim długogrającym albumem. Wcześniej "Spadochron" (2012) i "Migracje" (2014) pokryły się podwójną platyną.

W tym roku ukazał się - wydany przez Muzeum Powstania Warszawskiego, dystrybuowany przez Warner Music Poland - album "Astronomia poety. Baczyński" nagrany wspólnie z kwartetem Kwadrofonik do wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Mela Koteluk Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

Mela Koteluk ma na koncie setki koncertów w ramach festiwali i autorskich tras koncertowych, które cechuje plastyczna forma i dopracowana oprawa wizualna.

REKLAMA

Koteluk grała m.in. z Czesławem Mozilem, Tomaszem Organkiem czy Krzysztofem Zalewskim.

Koncert w gorzowskim amfiteatrze w sobotę, 22 sierpnia, godz. 21, bilety 45 zł. Miejsca nie są numerowane. Bilety dostępne wyłącznie w sprzedaży internetowej na portalu abilet.pl

Koncert organizowany jest w rygorze sanitarnym zgodnie z regulaminem imprez dostępnym na stronie mckgorzow.pl. Widzowie muszą wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia.