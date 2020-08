Pierwsze w Wałczu zjawiły się panie z wagi lekkiej – już dzisiaj. Za trzy dni dołączą panowie z wioseł krótkich, natomiast 26 sierpnia zawodnicy z wioseł długich, którzy będą mieli zaledwie sześć dni przerwy po treningach w Zakopanem.

Jeszcze dłużej w stolicy Tatr trenować będą kobiety z wagi otwartej, także Olga Michałkiewicz z AZS AWF Gorzów, i mężczyźni z wagi lekkiej – kolejno do 28 i 29 sierpnia. Obie grupy do Wałcza przyjadą 3 września.

Wszyscy będą trenowali na wodzie do 12-13 września. Później zawodniczki i zawodnicy wrócą na tydzień do klubów, by przygotować się do mistrzostw Polski seniorów w Poznaniu (19-20 września). Następnie kadrowiczów będzie czekało jeszcze jedno zgrupowanie w Wałczu, które będzie już bezpośrednim przygotowaniem do mistrzostw Europy seniorów, także na Malcie w Poznaniu (9-11 października).