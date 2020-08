Jak zwykle letni weekend zacznie od bajki dla dzieci. W piątek w południe odbędą podróż do Chin ze spektaklem „Tygrys tańczy dla Szu-Hin”w reż. Beaty Chorążykiewicz. Przewodniczką po tym niezwykłym świecie jest zabawna i nieustraszona dziewczynka o imieniu Szu-Hin. Zrobi ona wszystko, aby nakłonić swego chorego braciszka do zjedzenia cudownego lekarstwa. Spełni wszelkie jego fantastyczne życzenia, nie cofnie się przed niczym, nawet jeśli ma to oznaczać sprowadzenie do domu magicznych postaci.

W sobotę o godz. 19 Teatr Osterwy zaprasza natomiast na Stary Rynek na „Artur Barciś Show”. Znany aktor w towarzystwie gorzowskich muzyków odsłoni kulisy swojego aktorskiego życia. Piosenki o dykcji, tremie czy aktorskich „sypkach” uzupełnia anegdotami. Do zabawy wciąga również publiczność, która łamie sobie języki, próbując zaśpiewać wraz z aktorem refren piosenki o dykcji. Jest też część bardziej refleksyjna dotycząca szczęścia (lub nie...) w zawodzie aktora (piosenka „Halabardnicy”) oraz tego, jak trudno jest „Zagrać siebie”. Na scenie aktorowi towarzyszą gorzowscy muzycy: Marek Zalewski – fortepian, Mariusz Ambrożuk – akordeon, Arkadiusz Malinowski – gitara basowa, Mariusz Lipiński – perkusja REKLAMA W niedzielę (godz. 20.30) będziemy na powrót w teatrze letnim, a tam „Bez znieczulenia” w wykonaniu gorzowskich aktorów. To zestaw komediowych skeczów na tematy zdrowotne, przeplatany piosenkami i muzyką na żywo. Nawet jeśli coś nam dolega, to warto się wybrać, bo przecież w końcu... śmiech to zdrowie. No i można z dystansu i z przymrużeniem oka spojrzeć na naszą służbę zdrowia. Wstęp na spektakle wolny.