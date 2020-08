Martin Smolinski miał jechać w tegorocznym cyklu GP za Amerykanina Grega Hancocka, który zakończył karierę. Niemiec podczas majowych treningów pod Lipskiem uczestniczył w groźnym wypadku i doznał kontuzji, której do dziś nie zdołał wyleczyć. Stąd szansa dla Michelsena.

Finał SEC. Od lewej: Grigorij Łaguta, Mikkel Michelsen i Leon Madsen Fot. Dominik Gajda / Agencja Gazeta

- Dostaję informację o szansie na walkę w Grand Prix na kilkanaście dni przed pierwszym turniejem, ale to dla mnie żaden problem - powiedział Duńczyk, żużlowy mistrz Europy 2019. - Ścigamy się w Polsce od kilku tygodni, a na taką wiadomość czekaliśmy z mogą ekipą przez całą karierę. Na pewno nie odpuszczę i od pierwszego wyścigu we Wrocławiu spróbuję dostać się do najlepszej szóstki, która zostanie w GP na 2021 r. W tej stawce o tym samym marzy jednak każdy ze startujących.